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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

日職／連兩天出賽又救援 張奕挨轟、0.2局失4分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

歐力士隊台灣投手張奕今天面臨兩項考驗，本季首次連兩天出賽加上在9局上場關門，結果被樂天隊敲出4支安打，包括島內宏明的三分砲，丟掉4分，球隊不僅因此被追平，最終更以5：6輸球。

歐力士以5：1領先進入9局上，派出昨天中繼1局無失分的張奕，一開始被小深田大翔敲出一壘打，不過隨後接連三振掉炭谷銀仁朗、黒川史陽。

表現看似回穩，不料面對到樂天隊前段打線，張奕被鈴木大地、淺村榮斗接連敲安，先掉1分，對上島内宏明又被敲出右外野全壘打，一口氣丟掉3分，讓比賽回到原點，也被換下場。

張奕總計投了30球，0.2局被敲4支安打包括1轟，丟掉4分，中斷個人連4場無失分，防禦率又回升到14.14，球速也有下滑，相較上一場最快156公里，今天最快為154公里。

歐力士隊不僅在9局上被追平，接手的漆原大晟也被岡島豪郎敲出一發陽春砲，比賽在一局內就風雲變色，也讓今天敲了2安、3打點包括1轟的吉田正尚做了白工。

樂天隊先發投手田中將大原本6局失3分（2分責失）的優質先發可能吞敗，但打線及時甦醒，最終無關勝敗。

張奕 樂天 歐力士

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