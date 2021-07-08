日職／旅日3大將都是A咖 老美東奧完全無懼日本

聯合新聞網 / Hiyan
馬丁尼茲是太平洋聯盟5月份投手MVP，並且以6勝暫居軟銀團隊最多勝，預料將是美國隊的主力先發。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
馬丁尼茲是太平洋聯盟5月份投手MVP，並且以6勝暫居軟銀團隊最多勝，預料將是美國隊的主力先發。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

東京奧運棒球賽將在7月底開打，地主國日本隊多人因傷或狀況不佳而退出，包括了王牌投手菅野智之、中繼左投中川皓太以及資深捕手會澤翼。雖然日本隊人才濟濟，遞補入退的也有一定實力，不過畢竟將與稻葉篤紀監督原本的構想產生落差，加上其他5支外隊各個實力堅強，將對日本隊的奪金之路造成不小阻礙。

其中在2008年北京奧運擊敗「星野JAPAN」拿到銅牌的美國隊名單於上週公佈，雖然沒有現役大聯盟選手，不過包含了MLB生涯108勝的左投卡茲米爾（Scott Kazmir）、前洋基王牌中繼羅賓森（David Robertson）等14名具有大聯盟經驗的好手，加上3名目前在日本職棒效力的選手各個都是首屈一指、狀況正值顛峰的好手，實力相當堅強。另外曾經在NPB效力過的還有2019年世界12強獲選為大會最佳九人的守護神狄克森（Brandon Dickson），他在日本職棒歐力士效力過7年，先發、後援都擔任過，對日本野球十分熟悉。卡特（Anthony Carter）則是2014年曾經效力過日本火腿隊1年，拿下20次中繼成功。

3名目前正在NPB效力的選手，有2投1打，將會是美國隊的中心戰力，也將對地主國日本隊造成不小的威脅。

奧斯汀（Tyler Austin）

所屬球隊：橫濱DeNA海灣之星

年齡：29歲

年薪：1億1,000萬日圓

本季成績：出賽60場 0.336打擊率 18全壘打 46打點 0.649長打率 OPS1.087

橫濱四棒奧斯汀6月份打擊率高達0.460，還有9支全壘打、25分打點，拿下月MVP。東京奧運會場上將是他大展強打身手的舞台。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星官方推特
橫濱四棒奧斯汀6月份打擊率高達0.460，還有9支全壘打、25分打點，拿下月MVP。東京奧運會場上將是他大展強打身手的舞台。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星官方推特

剛出爐的中央聯盟5月份打擊MVP奧斯汀將會讓日本隊造成相當投痛。奧斯汀6月份打擊率高達0.460，還有9支全壘打、25分打點，狀況正火燙。稻葉篤紀監督甚至已經表明，如果他維持這樣好的狀況，屆時碰到關鍵時刻、一壘空著的情況，不排除將他保送，可見對這名暫居央聯打擊王的好手的肯定。

奧斯汀雖然全壘打高手的印象強烈，不過他今年擊球的確實性也相當出色，0.336打擊率高居中央聯盟第一，而且打擊一路維持平穩，極少見低潮。當然他的長打威力也沒有因此減弱，今年因為入境隔離的緣故較晚投入球季，出賽60場出現18支全壘打，平均3.33場出現1支全壘打。去年因傷才打將近一半的65場就有20轟，平均3.25場打1支全壘打，維持相同的量產進度。如果打滿完整球季，絕對有機會搶下全壘打王。

奧斯汀在這次的奧運主球場橫濱球場將享有「主場優勢」，加上他是美國隊陣中唯一在日本打球的洋砲，有助分享對戰的經驗以及日本投手、球場的特性，將是美國隊的另類武器。

馬丁尼茲（Nick Martinez）

所屬球隊：福岡軟體銀行鷹

年齡：30歲

年薪：1億日圓

本季成績：10場出賽 6勝2敗 防禦率2.08 被打擊率0.230 WHIP（每局被上壘率）1.06

馬丁尼茲的快速球大約在148公里到150公里之間，主要武器是變速球以及卡特球，如果補足投球局數，2.08防禦率可以排到洋聯第三名，K/BB值4.50也相當優異。由於他的近況相當好，預料將會扛下一場的先發任務。

馬丁尼茲獲選太平洋聯盟5月份投手MVP，並且剛在7月3日對日本火腿隊拿下本季第6勝，是軟銀團隊最多勝，也是軟銀今年在外籍球員補強上撿到的寶。馬丁尼茲第一年加盟日本火腿隊就拿下10勝，去年退步到2勝7敗，季後未被續約，軟銀隨後向他伸手。以目前的情況來看，對軟銀投手戰力相當重要。

麥可高夫（Scott McGough）

所屬球隊：養樂多燕子

年齡：31歲

年薪：1億400萬日圓

本季成績：37場出賽 14中繼15救援成功 防禦率1.77 被打擊率0.181

WHIP（每局被上壘率）0.93

麥可高夫在大聯盟出賽過6場比賽，今年是他加入日本職棒第3年，也是狀況最好的一年。繳出2勝1敗14次中繼成功、15救援成功、防禦率1.77的亮眼成績。麥可高夫原本是養樂多佈局投手，不過隨著石山泰雉狀況不佳下二軍調整，而成為高津臣吾監督最信任的後援投手，也接下守護神位置。養樂多目前可以打出中央聯盟第三名的成績，麥可高夫「緊急救火」功不可沒，並且在6月投出養樂多球團新紀錄的10救援成功。

麥可高夫最快球速158公里，加上快速指叉球、卡特球等主要武器，預料這次在美國隊也是以後援為主。他曾在2010年還是大學生的時候打過國家隊，這次是相隔10年再度入選，如果有機會與隊上的三棒、四棒山田哲人、村上宗隆對決，勢必是比賽後半段的重要時刻，屆時絕對精采可期。

東京奧運 橫濱海灣之星 軟體銀行鷹 養樂多燕子

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