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日職／松坂大輔宣布引退 陳金鋒：與你對戰是美好回憶
2016年陳金鋒引退時，松坂大輔曾透過影片給予祝福，如今換松坂大輔決定在今年季後告別球場，陳金鋒也說：「能跟你在球場上對戰，是我一輩子最美好的棒球回憶。」
陳金鋒與松坂大輔曾多次在球場上對決，1999年在小聯盟打出30轟30盜成績的陳金鋒，該年9月在亞錦賽面對松坂大輔未能敲出安打，不過看到松坂大輔150公里的球速，當時中華隊總教練林華韋形容，「陳金鋒眼睛都亮了」。
2003年兩人在亞錦賽再次對決，陳金鋒敲出2安，但松坂大輔以7局12K無失分的成績帶走勝利，陳金鋒從美職轉戰中職，最後在39歲那一年引退，而從日職出發的松坂大輔再回到日職後，也在40歲這一年宣布退休。
對於松坂大輔退休，陳金鋒說：「真的辛苦了，可以好好的休息了。能跟你在球場上的對戰，是我一輩子最好的棒球回憶。」
2016年陳金鋒的引退儀式中，松坂大輔曾跨海為這位「最有印象的台灣球員」遞上祝福：「陳金鋒選手，辛苦了。陳金鋒是台灣第一個美國大聯盟球員，我還記得他是我的好對手，對他的印象是跑步很快，揮棒速度很快，是很厲害的球員。」
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