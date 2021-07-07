快訊

拜登政府表態不支持台獨 柯文哲：預料中 符合務實外交

14天後109人仍消失：邁阿密公寓慘案「慢動作磨難」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／松坂大輔宣布引退 陳金鋒：與你對戰是美好回憶

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「平成怪物」松坂大輔宣布引退，日本球迷感慨著一個世代的結束，對台灣球迷來說也有著苦甜參半的回憶。歐新社
「平成怪物」松坂大輔宣布引退，日本球迷感慨著一個世代的結束，對台灣球迷來說也有著苦甜參半的回憶。歐新社

2016年陳金鋒引退時，松坂大輔曾透過影片給予祝福，如今換松坂大輔決定在今年季後告別球場，陳金鋒也說：「能跟你在球場上對戰，是我一輩子最美好的棒球回憶。」

陳金鋒與松坂大輔曾多次在球場上對決，1999年在小聯盟打出30轟30盜成績的陳金鋒，該年9月在亞錦賽面對松坂大輔未能敲出安打，不過看到松坂大輔150公里的球速，當時中華隊總教練林華韋形容，「陳金鋒眼睛都亮了」。

2003年兩人在亞錦賽再次對決，陳金鋒敲出2安，但松坂大輔以7局12K無失分的成績帶走勝利，陳金鋒從美職轉戰中職，最後在39歲那一年引退，而從日職出發的松坂大輔再回到日職後，也在40歲這一年宣布退休。

對於松坂大輔退休，陳金鋒說：「真的辛苦了，可以好好的休息了。能跟你在球場上的對戰，是我一輩子最好的棒球回憶。」

2016年陳金鋒的引退儀式中，松坂大輔曾跨海為這位「最有印象的台灣球員」遞上祝福：「陳金鋒選手，辛苦了。陳金鋒是台灣第一個美國大聯盟球員，我還記得他是我的好對手，對他的印象是跑步很快，揮棒速度很快，是很厲害的球員。」

松坂大輔 陳金鋒 棒球

延伸閱讀

日職／送走炭谷引爆「聖域破壞」 日媒：陽岱鋼危險了！

日職／軟銀千賀滉大復出首戰炸10分 稻葉監督頭痛了

日職／王柏融瞄準曲球開轟 日球評讚：不容易

日職／證實松坂大輔引退 西武隊：本人也很遺憾

相關新聞

中職／從興農扛到富邦 林益全何時才有接班人？

中華職棒持續停賽中，各隊球員除了自主訓練外，只能觀看其他國家的球賽。最近最特別的是富邦悍將球星林益全，新聞不是出現在美國職棒大聯盟，而是在美國職籃NBA。在密爾瓦基公鹿對亞特蘭大老鷹進行的東區冠軍賽中

日職／松坂大輔宣布引退 陳金鋒：與你對戰是美好回憶

2016年陳金鋒引退時，松坂大輔曾透過影片給予祝福，如今換松坂大輔決定在今年季後告別球場，陳金鋒也說：「能跟你在球場上對...

日職／送走炭谷引爆「聖域破壞」 日媒：陽岱鋼危險了！

讀賣巨人球團日前透過交易送走身上還有半年合約的前明星捕手炭谷銀仁朗，有日媒稱此為「聖域破壞」，表示目前陣中所有球員都可能被交易，每個人都需要時時警惕，而老將井納翔一與台灣好手陽岱鋼還被特別點名。

平成怪物松坂大輔引退 對上中華隊多場經典戰役讓球迷苦甜參半

日本年號進入令和的第三年，「平成怪物」松坂大輔宣布引退，日本球迷感慨著一個世代的結束，對台灣球迷來說也有著苦甜參半的回憶，中華隊數次在國際賽場上遭遇，一次次被壓制的經驗，切身感受到這位強投的魅力。

中職／慎重考慮復賽 陳時中：防疫計畫最後檢視

中華職棒原訂6月29日復賽時程延期，國內新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，針對中職復賽是否開打，慎...

日職／軟銀千賀滉大復出首戰炸10分 稻葉監督頭痛了

日前剛以遞補身份進入奧運國家隊的軟銀王牌千賀滉大，沒想到傷癒歸隊的第一場先發就被羅德以煙火秀慶祝，他僅投2.2局就被炸10分退場，軟銀終場也以3：11慘敗。 上次先發登板已經是4月初，千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。