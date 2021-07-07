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日職／送走炭谷引爆「聖域破壞」 日媒：陽岱鋼危險了！

聯合新聞網 / 綜合報導
炭谷銀仁朗被巨人交易後，日媒稱此為「聖域破壞」，表示目前陣中所有球員都可能被交易，其中也點名陽岱鋼。 聯合報系資料照
炭谷銀仁朗被巨人交易後，日媒稱此為「聖域破壞」，表示目前陣中所有球員都可能被交易，其中也點名陽岱鋼。 聯合報系資料照

讀賣巨人球團日前透過交易送走身上還有半年合約的前明星捕手炭谷銀仁朗，有日媒稱此為「聖域破壞」，表示目前陣中所有球員都可能被交易，每個人都需要時時警惕，而老將井納翔一與台灣好手陽岱鋼還被特別點名。

日媒《東京體育》據球團關係密切者描述，表示：「從炭谷的這個交易中可得知，即便是身上有自由球員契約的選手，也不能放鬆戒心，一時大意可能就得走人。」

目前巨人陣中身上還有複數年合約的球員有陽岱鋼（5年約最後1年）、丸佳浩（5年約第3年）、梶谷隆幸（3年約第1年）、井納翔一（2年約第1年）坂本勇人（5年約第3年）、小林誠司（3年約第2年）。

關係密切者表示：「如果有其他球團對成績低下的選手提出交易申請，而他們提出的球員在巨人球團評斷下是有潛力的，那麼原辰德就會做出交易，職棒就是如此，必須一直打出成績來。」

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