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日職／軟銀千賀滉大復出首戰炸10分 稻葉監督頭痛了
日前剛以遞補身份進入奧運國家隊的軟銀王牌千賀滉大，沒想到傷癒歸隊的第一場先發就被羅德以煙火秀慶祝，他僅投2.2局就被炸10分退場，軟銀終場也以3：11慘敗。
上次先發登板已經是4月初，千賀滉大在左腳踝韌帶傷後復出後最快球速還能飆至158公里，不過火球卻擋不住羅德打線的激烈攻勢，只投2.2局就被敲9支安打狂失10分，另外也投出3次保送，甚至一次三振都沒出現，上一役千賀單場0K的投球內容甚至要追溯到2012年。
賽後軟銀監督工藤公康也尚未從驚訝中平息，表示「沒想到會是這種結果，連我都沒想到，不過他應該才是最受打擊的人。」
確定能趕上奧運的千賀滉大月初才遞補進東奧國家隊，結果回歸第一場就拿出如此難堪的表現，日本隊監督稻葉篤紀想必也十分頭痛。
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