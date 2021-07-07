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日職／王柏融瞄準曲球開轟 日球評讚：不容易
為日本火腿效力的「台灣大王」王柏融昨天對西武獅敲出本季第6轟，而且還是瞄準過去常為人詬病的變化球，最終球隊也以4：3贏球，球評建山義紀稱讚他的表現，表示王柏融的這個揮棒選擇不容易。
昨役擔綱球隊四番的王柏融，3局下面對西武先發投手松本航敲出全壘打，後者表示自己的狀況其實並不差，「但開賽狀況不好，沒法解決前面幾位打者，結果被連續安打。」松本航此役主投5局被敲8支安打失3分，附帶4次三振。
建山義紀則稱讚王柏融，表示松本航的曲球位置雖然偏甜，但就打者而言，要產生全力揮棒的想法不容易，「曲球常用來凍結打者，讓打者站著不動看球進入好球帶，畢竟不好形成長打。」
不過王柏融卻選擇全力揮擊，建山義紀認為從他的攻擊選擇可以看出，大王已經適應日本職棒的配球策略，並期望他能填補火腿打擊火力的缺陷。
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