MiLB／張育成3A首戰敲雙安 陳聖平連兩場敲安

旅美台將張育成下放印地安人隊3A後，今天首次出賽擔任先發第三棒、二壘手，4打數敲出2安打，9局下作為首棒打者敲安後，也跑回再見分，幫助球隊以1：0擊敗海盜隊3A。

因為雷耶斯（Franmil Reyes）傷癒歸隊，加上工具人角色交給克萊門特（Ernie Clement ），張育成在7月3日被印地安人隊下放到3A，大聯盟出賽49場，108打數敲出19支安打、2轟，打擊率只有1成76。

今天在3A出賽，張育成1局下首打席就在1出局、一壘有人時敲出一壘打，不過後兩棒都遭三振，未能得分；4局下張育成遭到三振、6局下則敲出飛球出局。

不過9局下張育成第一個上場打擊，就先敲出安打，接下來保送、滾地出局，讓印地安人隊進占二、三壘，布洛克斯（Trenton Brooks）敲出的安打送回張育成，用再見安打拿下勝利。

張育成本季首次在3A出賽的成績是4打數2安打，另有1得分；隊友布洛克斯、馬拉貝爾（Connor Marabell）也各有2支安打演出。

響尾蛇隊低階1A的陳聖平、林家正今天也都先發出賽，對上天使隊低階1A，陳聖平4打數有1安打，另有1次保送、1次三振，繼4日單場雙安後連兩場敲安，打擊率為1成98，林家正則是4打數無安打，打擊率下滑到1成67。