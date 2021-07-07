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中職／「小嘟嘟」胡智為情歸何處？統一獅有望攔「胡」

聯合新聞網 / 綜合報導
胡智為過去因壯碩體型酷似潘威倫，而有「小嘟嘟」稱號。 記者陳宛晶／攝影
胡智為過去因壯碩體型酷似潘威倫，而有「小嘟嘟」稱號。 記者陳宛晶／攝影

中職本季選秀會前三順位已名花有主，手握第四指名的統一獅動向令人好奇，若選擇高中時期有「小嘟嘟」之稱的胡智為，那麼他將與正牌「嘟嘟」潘威倫並肩作戰。

胡智為過去因壯碩體型酷似潘威倫，而有「小嘟嘟」稱號，27歲的他從2012年開啟旅美生涯，轉戰雙城、光芒、印地安人、小熊、教士等隊，並曾於2017年升至大聯盟，今年則決定回國效力，他曾表示潘威倫是他最欣賞的球員之一。

而目前中職前三順位幾乎篤定，富邦悍將早在季初就與江少慶會面，陳冠宇和呂彥青也分別於手握第二順位的樂天和第三順位的中信麾下練球，剩下未定的僅剩統一及味全，若胡智為情歸統一，陣中缺乏捕手戰力的味全選擇旅外歸台的吉力吉撈·鞏冠也不失為美事一樁。

中信

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