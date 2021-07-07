日職／證實松坂大輔引退 西武隊：本人也很遺憾

「平成怪物」松坂大輔在令和3年宣布引退，所屬的日本職棒西武隊也確認此事，不過引退記者會時間尚未確定，要等到他的身體、精神狀況有萬全準備下才會舉行。

松坂大輔在2019年離開中日隊後，去年回到老東家西武隊懷抱，但僅在6月的練習賽出賽一次，7月動了脊椎内視鏡頸椎手術，原本預計2、3個月可恢復，但至今尚未登板，也引起日本媒體好奇他的行蹤。

有消息傳出，松坂大輔因右手手指沒有感覺，不希望造成球隊負擔而選擇在今年球季後引退，西武隊今天也證實這項消息，總經理渡邊久信表示：「對於這項決定，我想他本人也非常遺憾。」

渡邊久信指出，從去年7月手術後，松坂大輔為了「在西武主場拿下勝利」的目標，接受許多艱辛的復健訓練，今年也時常在球團訓練設施處看到松坂努力訓練的身影，「我想一直無法在西武球迷面前展現，加上復健狀況不如預期，讓他承受了很多痛苦。」

「現在大輔的身體、精神面並不是百分百的狀態。」渡邊久信表示，等到他恢復後，會再召開記者會親自向外界說明，在此之前會專心在恢復上，也希望媒體能夠溫暖的守護他。

松坂大輔在1998年連續獲得春夏季甲子園冠軍，期間誇張的投球局數讓他獲封「平成怪物」，隔年加入西武隊，到2006年的8年期間累積了108勝，隨後透過入札制度加盟美職紅襪隊，單季最多18勝，超越野茂英雄紀錄，2016年又重回日職。