聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／時代的眼淚 「平成怪物」松坂大輔宣布引退
日本職棒西武隊投手、有「平成怪物」之稱的松坂大輔，去年7月因傷勢接受頸椎內視鏡手術，但術後恢復不如預期，已向球團表達決定本季引退。
日本讀賣新聞報導，松坂大輔今年40歲，他於1998年就讀神奈川橫濱高中3年級時，以精湛球技助球隊連霸春季甲子園與夏季甲子園大賽引發關注；同年在日職選秀以第一名之姿被選入西武隊，成為職業球員的第一年便獲16勝，被稱為「平成的怪物」。
松坂2007年轉戰美國職棒大聯盟，效力於紅襪隊，也在世界大賽獲得勝投。2015年回歸日職，去年回到老東家西武隊，在美日職共累積170勝的戰績。
日本放送協會（NHK）報導，松坂復歸西武隊後一直被傷勢所困擾，去年7月接受頸椎內視鏡手術，之後曾在二軍出戰，但始終無法升上一軍。相關人士表示，松坂已向球團表達本季將引退的意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言