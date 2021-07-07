日職／時代的眼淚 「平成怪物」松坂大輔宣布引退

日本職棒西武隊投手、有「平成怪物」之稱的松坂大輔，去年7月因傷勢接受頸椎內視鏡手術，但術後恢復不如預期，已向球團表達決定本季引退。

日本讀賣新聞報導，松坂大輔今年40歲，他於1998年就讀神奈川橫濱高中3年級時，以精湛球技助球隊連霸春季甲子園與夏季甲子園大賽引發關注；同年在日職選秀以第一名之姿被選入西武隊，成為職業球員的第一年便獲16勝，被稱為「平成的怪物」。

松坂2007年轉戰美國職棒大聯盟，效力於紅襪隊，也在世界大賽獲得勝投。2015年回歸日職，去年回到老東家西武隊，在美日職共累積170勝的戰績。

日本放送協會（NHK）報導，松坂復歸西武隊後一直被傷勢所困擾，去年7月接受頸椎內視鏡手術，之後曾在二軍出戰，但始終無法升上一軍。相關人士表示，松坂已向球團表達本季將引退的意願。