中職／從興農扛到富邦 林益全何時才有接班人？

中華職棒持續停賽中，各隊球員除了自主訓練外，只能觀看其他國家的球賽。最近最特別的是富邦悍將球星林益全，新聞不是出現在美國職棒大聯盟，而是在美國職籃NBA。在密爾瓦基公鹿對亞特蘭大老鷹進行的東區冠軍賽中，公鹿隊以4:2淘汰老鷹隊後，轉播單位緯來體育台訪問到林益全，被問到戰犯時，他大方自嘲說：「我扛！」

起因是從這一兩年中在PTT的棒球版及富邦悍將版開始，後來衍伸到許多版面常見的網路對話。在檢討事情時，說到是誰的責任時，常常會出現林益全的選項。由於林益全與老婆都是網路重度使用者，也熟知自己在網路上被熱議，在臉書個人頁面又再度提起此事，網友紛紛讚許「了不起！負責」，讓原本看似被嘲諷的用語，扭轉成負責任的表現。

2007年中職選秀會中，當時號稱林益全被譽為業餘第一強打，隨後被興農牛隊以狀元籤指名。經過二軍代訓一年後，適逢簽賭案發生，林益全一度喊出「在這裡，我看不到未來」的名言。但經過牛隊的「五」顧茅廬後，才以當時史上第二大、野手最大的合約加入球隊，時任領隊劉志昇還講出他是「黃金打線最後一塊拼圖」，從那時開始幾乎就確定他會是未來球隊要「扛」大旗的人物了。

在林益全的新人球季，興農組成全(林益全)、太(張泰山)、危(威納斯)、險(謝佳賢)打線，在隊友的強大火力互相支援下，他拿下新人王、打點王及年度最有價值球員的殊榮，總計出賽120場，總出0.348打擊率、169安打、33二壘安打、113打點、92得分的成績，都創下當時的新人紀錄。不過這個打線僅維持一年就宣告瓦解，連原本的球隊的看板球星張泰山，都被轉賣到獅隊，2011年林益全正式成為球隊「扛霸子」。

2013年牛隊轉賣給義联集團，林益全在面對新老闆時，展現出他可以帶領球隊的氣勢。球團也順水推舟，給予他三年平均50萬元的高薪，比胡金龍、高國輝等旅美球星還高。加上球隊這年找來洋將曼尼分攤攻擊壓力，他在不需扛下太多責任的情況下，不負眾望打出生涯年，拿下打擊三冠王(打擊王、安打王及全壘打王)，並獲得第二座年度最有價值球員。

義大球團接手興農牛後，選入包含高國輝等旅外球星，團隊攻擊火力強大，林益全表現不惶多讓，打出生涯最輝煌的一段時期。 聯合報系資料照片

林益全在2016年面對的狀況，就是生涯很好的縮影，他自己成績雖好，卻無法證明可以帶領球隊更好。這一年，因為球隊長期戰績不理想，教練安排他擔任球隊的隊長，希望他展現領導者風範，可以讓球隊有新的氣象。不過他不像彭政閔、陳金鋒，有提振球隊氣勢的能力，上半季球隊戰績不理想，還影響自己成績。球隊下半季宣告轉賣後，還決定更換隊長為高國輝，換人後球隊反而打得更好。

林益全長期以來個人成績一直非常耀眼，創下許多紀錄，只可惜他少了領袖氣質，無法帶領球隊打出更好成績。 聯合報系資料照片

另外在生涯紀錄上，林益全各項成績都不錯，無論在得點圈、延長賽、球隊落後等狀況，表現並沒有明顯落差，都是高水準的演出，這也是他可以成為球隊最高薪球員的原因之一。不過他關鍵時刻的表現，在2019年開始就有明顯下滑的狀況，因此會讓球迷感覺他似乎時常軟手，因而開始有要他扛輸球責任的說法。

從2011年興農牛以林益全為球隊核心開始，到現已經是第11個球季，其他球隊的中心打者中僅剩林泓育及陳鏞基還是主力球員，此外都已經有許多新血注入。然而悍將球衣換了又換，球隊的攻擊要角除了旅外球員外，仍是要林益全繼續「扛」，雖然他依然有這樣的能力，但畢竟他也已36歲，還是要趕快找到球隊的火力接班人才行，總不能要他持續「扛」到不惑之年吧！