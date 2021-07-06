日職／王柏融1轟、吳念庭1安 見證「海馬障礙」告終

「大王」王柏融暌違1個月開轟，今天面對西武獅隊炸裂兩分砲，9局下戰局出現戲劇化結局，火腿隊靠髙濱祐仁敲出再見安打，棒打平良海馬，不僅幫助火腿以4：3贏球，也敲碎平良海馬前39場出賽維持的完美防禦率0。

兩隊在北海道旭川球場展開2連戰，兩名台將都排進先發打線，王柏融擔任第4棒、指定打擊，吳念庭扛第7棒、一壘手。

王柏融3打數敲出1安打為全壘打，另有1次保送，他在第3局1：1平手之際，將西武先發投手松本航的113公里曲球轟成反方向兩分砲，距離前一次開轟6月6日正好1個月。

這是王柏融本季第6轟，趕上吳念庭，兩人目前都是6轟，王柏融本季全壘打數已超越前兩季總和，吳念庭則是前五季在一軍全壘打掛蛋，本季繳出爆炸性演出。

吳念庭此役4打數敲出1安打，為第2局的中外野方向一壘打，中止連15打數沒有安打的低潮，愛斗補上二壘打，吳念庭連繞三個壘包，一開始被判出局，經由重播輔助判決後改判，吳念庭跑回西武的第1分。

吳念庭奮力跑回分數，好友愛斗也有感受到，「當時一壘有人，抱著想把隊友打回來的心情打擊，很高興有好的結果，吳桑跑得還不錯吧？謝啦！」

西武在第4、8局各追回1分，扳成3：3平手，終結者平良海馬9局下登板，一壘有人時，遭髙濱祐仁掃向深遠中外野，形成再見二壘打，平良海馬已是日職紀錄的連續場次無失分紀錄停留在39場，賽後防禦率0.23，「海馬障礙」畫下句點。