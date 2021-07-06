日職／張奕飆速156公里 返一軍後連4場無失分、賞2K
歐力士隊台灣投手張奕在後援表現沉穩，今天再繳1局、無失分，最快球速156公里，幫助球隊凍結比分，但歐力士在9局上崩盤，終場以2：7不敵樂天金鷲隊。
張奕在第7局登板，先三振太田光，接著面對辰己涼介，151公里直球被打成左外野方向安打，但並未讓危機擴大，先讓鈴木大地打成游擊方向小飛球，再讓淺村榮斗揮空三振。
張奕共用16球面對4位打者，完成1局、無失分任務，以後援身份重返一軍後，合計出賽4場、4局無失分，每場都飆出2次三振，他也在此役後防禦率下修9.95。
張奕守住2：2局面，歐力士仍在9局上失血，平野佳壽先挨了狄克森（Brandon Dixon）的陽春砲，接續被敲安打，平野佳壽只取得1個出局數就被換下場，最終歐力士在這局被敲5安打、狂失5分。
樂天先發投手則本昂大投8局、失2分，剛好用了100球，隊友在9局上猛攻一輪，樂天換上松井裕樹接手，則本昂大收下本季第7勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言