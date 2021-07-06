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日職／張奕飆速156公里 返一軍後連4場無失分、賞2K

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

歐力士隊台灣投手張奕在後援表現沉穩，今天再繳1局、無失分，最快球速156公里，幫助球隊凍結比分，但歐力士在9局上崩盤，終場以2：7不敵樂天金鷲隊。

張奕在第7局登板，先三振太田光，接著面對辰己涼介，151公里直球被打成左外野方向安打，但並未讓危機擴大，先讓鈴木大地打成游擊方向小飛球，再讓淺村榮斗揮空三振。

張奕共用16球面對4位打者，完成1局、無失分任務，以後援身份重返一軍後，合計出賽4場、4局無失分，每場都飆出2次三振，他也在此役後防禦率下修9.95。

張奕守住2：2局面，歐力士仍在9局上失血，平野佳壽先挨了狄克森（Brandon Dixon）的陽春砲，接續被敲安打，平野佳壽只取得1個出局數就被換下場，最終歐力士在這局被敲5安打、狂失5分。

樂天先發投手則本昂大投8局、失2分，剛好用了100球，隊友在9局上猛攻一輪，樂天換上松井裕樹接手，則本昂大收下本季第7勝。

歐力士 張奕 樂天金鷲

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