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日職／對陣吳念庭相得益彰 王柏融兩分砲幫火腿超前比分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融開轟。 資料照
王柏融開轟。 資料照

距離前一轟正好相隔1個月，旅日台將王柏融再度開砲，今天在面對西武獅隊之戰第3局敲出兩分砲，他的本季第6轟幫助火腿取得3：1領先。

火腿在北海道旭川球場與西武展開2連戰，兩名台將都排進先發打線，王柏融擔任第4棒、指定打擊，吳念庭扛第7棒、一壘手。

面對西武先發投手松本航，王柏融第1打席纏鬥7球，最終看著140公里直球進壘未出棒被三振，第2打席就建功，他在1：1平手之際，將松本航的113公里曲球轟成左外野的反方向兩分砲。

王柏融前一次開轟已是6月6日，這一轟正好相距1個月，幫助火腿此役首度取得領先。

吳念庭第1打席就有安打演出，敲出中外野方向一壘打，中止連15打數沒有安打的低潮，好友愛斗補上二壘打，吳念庭連繞三個壘包，一開始被判出局，經由重播輔助判決後改判，吳念庭跑回西武的第1分。

西武獅 王柏融 吳念庭

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