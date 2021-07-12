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中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

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Live／悍將選旅美資歷江少慶當狀元 桃猿陳冠宇榜眼

聯合新聞網 / 整理
江少慶(左)。 擷圖自畫面。
江少慶(左)。 擷圖自畫面。

2021年中華職棒選秀結果
順位／球隊富邦悍將樂天桃猿中信兄弟統一7-ELEVEn獅味全龍
第1輪江少慶陳冠宇呂彥青胡智為吉力吉撈鞏冠
第2輪王苡丞邱駿威陳志杰張翔曹祐齊
第3輪董子恩曾仁和張仁瑋劉志宏順位15
第4輪順位16順位17順位18順位19順位20
第5輪順位21順位22順位23順位24順位25
第6輪順位26順位27順位28順位29順位30
第7輪順位31順位32順位33順位34順位35
第8輪順位36順位37順位38順位39順位40
第9輪順位41順位42順位43順位44順位45
第10輪順位46順位47順位48順位49順位50
‧選秀時間：7月12日下午6點30分　


全部選秀名單(157)

●高中應屆畢業(27)

投　手

吳東霖、吳秉恩、李承鴻、邱駿威、張鈞守、曹祐齊、楊強森、劉志宏、賴知頎。

捕　手

毛英傑、李東森、李展毅、范姜永頡、張翔。

內野手

林逸翔、王苡丞、董子恩、周委宏、張仁瑋、藍震威。

外野手

孔念恩、范育銓、張宥鈞、張祐嘉、黃鈞麟、潘瑋祥、鍾玉成。

●國手資歷(12)

投　手

江少慶、呂彥青、李岳霖、林瑞祥、胡智為、張朝盛、陳志杰、陳冠宇。

捕　手

蘇煒智。

內野手

王泓逸、陳偉宏。

外野手

曾宸佐。

●球團推薦(17)

投　手

吳承運、李家成、李榕津、岳少華、張梓軒、楊承燁、溫展樂、劉啟葳、賴明杰。

捕　手

吉力吉撈鞏冠、陳統恩、劉家良。

內野手

蔡鉦宇、黃淇、楊竣翔。

外野手

邱辰、羅人豪。

●業餘甲組獎項(5)

投　手

許吉仁。

內野手

蔣宗錡、李君國、林俊恩、顏郁軒。

●聯盟推薦(1)

投　手

曾仁和。

●測試推薦(95)

投　手

王俊博、吳宗哲、吳宗維、吳逸平、吳鴻毅、李子強、李承風、李偉安、林栚呈、林銘謙、洪裕閔、胡逸涵、翁緯喬、袁迺翔、高任孝、張育綸、張建耀、張朝欽、張鴻煜、許育銘、許書桓、陳冠毅、陳冠勳、陳冠霖、陳奕豪、陳柏清、陳家豪、陳祥盛、陳　慎、陳維祥、曾品洋、黃文鈺、黃勃睿、黃畇樺、黃博蔚、楊孟沅、萬立宸、葉禮鴻、潘見綸、蔡子凡、蔡瑋豪、盧瑞祥、蕭柏頤、薛育鈞、謝葆錡、簡名駿、羅聖凱、蘇捷恩。

捕　手

甘傑文、吳家洋、李柏成、邱　邦、邱繼諒、徐威程、莊凱文、陳宏祐、黃家德、豊　暐、蔡承恩、謝彤恩。

內野手

李韋儁、李家豪、李濬丞、林子豪、林柏安、柯仲澤、孫奕紳、徐盛偉、高宸軒、張育豪、張建鑫、莊秉翰、陳思仲、陳昱誠、彭宣叡、湯家豪、楊家勝、葉仲益、劉俊豪、蔡曜宇、謝修銓。

外野手

古　森、吳允中、杜寅吉、周佳樂、邱澤豪、張亞倫、張閔軒、彭名宇、楊岩潔、董秉睿、廖柏勳、廖筱堯、蔡旻昇、黎胤宣。

直播 中信

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