Live／悍將選旅美資歷江少慶當狀元 桃猿陳冠宇榜眼
|2021年中華職棒選秀結果
|順位／球隊
|富邦悍將
|樂天桃猿
|中信兄弟
|統一7-ELEVEn獅
|味全龍
|第1輪
|江少慶
|陳冠宇
|呂彥青
|胡智為
|吉力吉撈鞏冠
|第2輪
|王苡丞
|邱駿威
|陳志杰
|張翔
|曹祐齊
|第3輪
|董子恩
|曾仁和
|張仁瑋
|劉志宏
|順位15
|第4輪
|順位16
|順位17
|順位18
|順位19
|順位20
|第5輪
|順位21
|順位22
|順位23
|順位24
|順位25
|第6輪
|順位26
|順位27
|順位28
|順位29
|順位30
|第7輪
|順位31
|順位32
|順位33
|順位34
|順位35
|第8輪
|順位36
|順位37
|順位38
|順位39
|順位40
|第9輪
|順位41
|順位42
|順位43
|順位44
|順位45
|第10輪
|順位46
|順位47
|順位48
|順位49
|順位50
|‧選秀時間：7月12日下午6點30分
全部選秀名單(157)
●高中應屆畢業(27)
投 手
吳東霖、吳秉恩、李承鴻、邱駿威、張鈞守、曹祐齊、楊強森、劉志宏、賴知頎。
捕 手
毛英傑、李東森、李展毅、范姜永頡、張翔。
內野手
林逸翔、王苡丞、董子恩、周委宏、張仁瑋、藍震威。
外野手
孔念恩、范育銓、張宥鈞、張祐嘉、黃鈞麟、潘瑋祥、鍾玉成。
●國手資歷(12)
投 手
江少慶、呂彥青、李岳霖、林瑞祥、胡智為、張朝盛、陳志杰、陳冠宇。
捕 手
蘇煒智。
內野手
王泓逸、陳偉宏。
外野手
曾宸佐。
●球團推薦(17)
投 手
吳承運、李家成、李榕津、岳少華、張梓軒、楊承燁、溫展樂、劉啟葳、賴明杰。
捕 手
吉力吉撈鞏冠、陳統恩、劉家良。
內野手
蔡鉦宇、黃淇、楊竣翔。
外野手
邱辰、羅人豪。
●業餘甲組獎項(5)
投 手
許吉仁。
內野手
蔣宗錡、李君國、林俊恩、顏郁軒。
●聯盟推薦(1)
投 手
曾仁和。
●測試推薦(95)
投 手
王俊博、吳宗哲、吳宗維、吳逸平、吳鴻毅、李子強、李承風、李偉安、林栚呈、林銘謙、洪裕閔、胡逸涵、翁緯喬、袁迺翔、高任孝、張育綸、張建耀、張朝欽、張鴻煜、許育銘、許書桓、陳冠毅、陳冠勳、陳冠霖、陳奕豪、陳柏清、陳家豪、陳祥盛、陳 慎、陳維祥、曾品洋、黃文鈺、黃勃睿、黃畇樺、黃博蔚、楊孟沅、萬立宸、葉禮鴻、潘見綸、蔡子凡、蔡瑋豪、盧瑞祥、蕭柏頤、薛育鈞、謝葆錡、簡名駿、羅聖凱、蘇捷恩。
捕 手
甘傑文、吳家洋、李柏成、邱 邦、邱繼諒、徐威程、莊凱文、陳宏祐、黃家德、豊 暐、蔡承恩、謝彤恩。
內野手
李韋儁、李家豪、李濬丞、林子豪、林柏安、柯仲澤、孫奕紳、徐盛偉、高宸軒、張育豪、張建鑫、莊秉翰、陳思仲、陳昱誠、彭宣叡、湯家豪、楊家勝、葉仲益、劉俊豪、蔡曜宇、謝修銓。
外野手
古 森、吳允中、杜寅吉、周佳樂、邱澤豪、張亞倫、張閔軒、彭名宇、楊岩潔、董秉睿、廖柏勳、廖筱堯、蔡旻昇、黎胤宣。
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