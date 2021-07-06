中職／報名截止！因疫情取消實體選秀會 157人線上挑

中華職棒新人選秀今天報名截止，共62名好手符合資格，加上測試會審核通過的95名選手，合計共157位選手投入今年選拔陣容，人數創歷史新高。受到疫情影響，今年確定不舉辦實體選秀會，將是史上首度採線上方式進行，聯盟會長蔡其昌邀請球迷朋友於7月12日晚間6時30分準時鎖定線上直播。

包含測試會審核通過的95名選手在內，今年選秀依守備位置區分為投手76名、捕手21名、內野手36名、外野手24名。

具旅外資歷的球員有6人，同時也是此次選秀最受關注的焦點球星，包含旅美好手江少慶、胡智為、曾仁和、吉力吉撈・鞏冠，以及旅日好手陳冠宇、呂彥青，皆是各隊即戰力補強的熱門人選。透過國手資歷報名的選手有12位，包含U18世界盃冠軍班底陳志杰、U23世界盃蘇煒智。

今年共有29名高中應屆畢業生參加選秀，平鎮高中陳志杰以國手資歷報名，嘉義高中劉啟葳則透過球團推薦參與。青棒評價最高捕手張翔與同樣畢業於平鎮高中的張宥鈞、董子恩；來自高苑工商主力投手邱駿威、主戰捕手毛英傑、樂天桃猿隊現役選手楊岱均胞弟楊強森；大理高中不動四棒李展毅、前職棒球星曹竣崵兒子曹祐齊；游擊守備有高評價的穀保家商周委宏與普門中學張仁瑋；傷癒復出具有速球優勢的鶯歌工商賴知頎，都是未來職棒潛力新秀。

受到全球疫情影響，多位旅外好手考量生涯發展投入中職選秀，將與高中大專潛力新秀、業餘優質即戰力一同競爭，選秀人數創新高、陣容龐大加上星光閃閃，讓今年選拔會未選先轟動。

選秀會將於7月12日晚間6點30分採線上選拔模式進行，聯盟邀請球迷透過CPBL中華職棒官方Facebook、CPBL官方YouTube、CPBLTV、LINE Today及愛爾達電視準時收看網路直播，同步關心新人球員選拔會的第一手消息。