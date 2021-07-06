中職／測試會因疫情取消 選秀會考驗各隊球探功力

原訂於昨日（5日）進行的新人測試會由於疫情取消，所有新人全數保送進下週一的選秀會，如何從多達95位審核通過的新人中選出未來之星，這將考驗5球團的眼力。

往年中職測試會篩選嚴格，去年審核通過的83人中僅有48名測試過關，2019年更是從191名選出僅55人，而最終能受選秀提名的幾乎僅剩個位數，足見雀屏中選的難度有多高。

而今年少了測試會，對球員來說有好有壞，雖然能保送進入選秀會，卻也少了最後表現的機會，過去從測試會中因實力突出而竄起者不在少數，如樂天桃猿朱育賢，與本季還不知失分滋味的中信兄弟官大元。

比起旅外歸國與高中的明星好手，參加今年選秀的業餘選手就顯得相當吃虧，僅能靠過去聯賽的成績作為依據，少了被看的機會，可說是相當不利。