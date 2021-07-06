中職／邦威離台出征奧運 「妹啊水喔」告別球迷

富邦悍將隊洋投邦威確定代表墨西哥出征東京奧運，球團今天分享他與全隊告別的影片，球迷熟悉的台詞也沒缺席，邦威在影片結尾比出手指愛心說：「妹啊水喔！」

悍將隊球團昨天宣布，邦威確定接受墨西哥徵召去打奧運，球團慰留不成，雖不捨但也尊重他的決定，祝福他在奧運場上有好表現。

今天悍將隊分享邦威與隊友、教練告別的影片，總教練洪一中先是請全隊鼓掌道賀邦威，也說能出征奧運是很大的誘惑，是選手很難拒絕的舞台，「一定是最頂尖的選手，才會徵召去打奧運。」祝賀墨西哥、邦威在奧運都有好的成績。

洪總代表全隊送上粉紅色的悍將隊球衣，作為離別禮物，穿上粉色球衣，聽到隊友的玩笑話，他以中文「沒有啦」回應，就連與球迷的告別談話，也以招牌的「妹啊水喔」結尾。

邦威表示，「我會想念大家，想念這裡的隊友、教練，團隊裡的每個人，大家都對我很友善。」也與球迷相約，「希望可以很快再看到大家」。