日職／巨人送炭谷去樂天開同學會 何時輪到陽岱鋼？

在上週賽程的最後一天(4日)，出現了一椿令人驚訝的交易案，巨人將陣中的捕手炭谷銀仁朗交易至樂天，換來的僅是一筆現金，這也是巨人從08年開始與樂天的第11起交易，在石井一久18年就任樂天球隊GM後更是頻繁，連這次的算在內，已連續4年都進行球員交易，樂天可以說是除了火腿之外，最喜歡與巨人交易的球隊了。

自從石井一久18年就任樂天球隊GM後，就頻繁地與巨人進行球員交易，這次是他今年兼任監督後的首樁交易案。 擷圖自東北樂天金鷲FB官方粉絲團

當然，如果只是一椿平凡的交易案的話，就不會有這麼多的討論，重點就是炭谷的身份。炭谷在18年季後行使自由球員(FA)資格，受到當時回歸巨人的原辰德監督點名，強烈表態希望球隊能將他網羅，最終巨人以年薪1.5億元日幣的3年合約簽下炭谷，而作為補償球員到西武的則是巨人代表性球星內海哲也，當時還引起許多球界人士及球迷的反彈，畢竟炭谷雖拿過1次最佳9人及2次金手套，也曾入選日本國家隊，但攻擊進攻能力不佳，實在算不上是頂級捕手，而且18年球季他就是因打擊不佳只出賽47場。

炭谷到巨人的第1個球季，雖然打擊率2成62是生涯單季最高，不過出賽場次並不多，僅有58場，打席數則跟上一年差不多，隔年球季出賽數更少，打擊率也不到2成，今年轉隊前雖已有44場出賽，但多是替補，打席數只有54個，不到2成的打擊表現依然沒有起色，這兩年炭谷出賽機會不多的原因主要是巨人陣中年輕捕手大城卓三的成長，大城19年開始成為主力捕手，連續2年的打席數都在300個以上，打擊率也都在2成7左右，今年大城出賽了68場，打擊率雖然尚未到達2成5，但已有8轟、24分打點，有機會創個人單季新高，另外陣中還有24歲的岸田行倫及回到一軍的小林誠司，炭谷論攻守或年紀都處於劣勢，由於以上種種因素，預計炭谷本季的出賽次數也不會太多，據日媒報導他本人也向球隊表達想要有多些上場的機會，因此促成這樁交易，這是巨人首次將過去網羅的自由球員給交易出去。

巨人4日宣布將捕手炭谷銀仁朗交易至樂天，這是巨人隊史首次將網羅來的自由球員又給交易出去。 擷圖自東北樂天金鷲官方推特

自從嶋基宏在19年季後離開後，樂天這兩年大多由太田光、足立祐一及下妻貴寛等人來蹲捕，主力是太田，其他幾人上場場次並不算多，但包括24歲的太田在內，這幾位球員不管是經驗或是攻擊能力都還有待加強，這時補進一個在洋聯累積多年經驗的捕手，對於現在暫居聯盟第2名，要挑戰相隔8年的優勝的樂天來說，是個非常大的戰力助益，而且炭谷在西武時期的老搭檔如岸孝之、涌井秀章等人，這幾年陸續加入樂天，甚至連監督石井一久及打擊教練渡邊直人等人也是炭谷的老同事，加入這個在樂天的西武同學會，對炭谷個人來說，或許能再度激起在場上的熱情吧。

提到炭谷，就不得不想起與他處境非常類似的前隊友，也就是台灣好手陽岱鋼，陽岱鋼在16年季後以自由球員身份加入巨人，當時簽下的是5年合約，時光飛逝，今年已是合約最後1年，在這5年中陽岱鋼的出賽場次與炭谷同樣逐年遞減，今年甚至還沒上過一軍，現狀看起來本季或許有可能完全上不了一軍，讓人不禁想，如果陽岱鋼也向球隊表達交易意願，會不會也有轉隊機會，只不過跟炭谷1.5億的年薪比較，陽岱鋼是2倍的3億年薪，合約接手就是一大問題，同時他也沒有所謂的火腿同學會可以去，而且現階段會做交易的也是排名在前，有望打進季後賽，而且外野戰力需要補強的球隊，這樣看來，陽岱鋼被交易的希望可說是微乎極微，只能再忍受好幾個月待在二軍的日子，再看看季後會有怎麼樣的發展了。