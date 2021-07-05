成棒／U23世界盃40人培訓名單 李晨薰、潘文輝入列

中華隊備戰第4屆U23世界盃棒球錦標賽，40人培訓名單今天出爐，包括國立體大李晨薰、穀保家商潘文輝等新生代投手都在其中，中華棒球協會指出，已確認40位球員都有參賽意願。

棒協表示，選訓委員會和總教練吳思賢遴選世界盃培訓隊名單，並配合體育署照冊編列預定出國比賽球員施打疫苗名冊，本屆賽事將於9月24日到10月3日在墨西哥奧布雷貢城舉行，等到國內疫情三級管制緩解後，再依照泡泡計畫展開集訓。

今年U23共有12國參賽，配合延賽1年，年紀放寬自1997年1月1日到2003年12月31日均可出賽，參賽國家包括中華隊、日本、南韓、中國大陸、捷克、德國、墨西哥、古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜、南非、紐西蘭。