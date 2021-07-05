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中職／曹竣崵遠距教學 對王建民太太這句話最有感

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
曹竣崵(左)與兒子曹祐齊。 資料照（曹竣崵提供）
曹竣崵(左)與兒子曹祐齊。 資料照（曹竣崵提供）

疫情警戒期間，各級學校採取遠距教學措施，台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵最近讓學生看了不少勵志電影，不但自己感觸良多，更改變不少想法，最後甚至決定讓18歲兒子曹祐齊提前挑戰職棒。

曹竣崵表示，最近在家時間多，家人一起思考未來的事，改變態度都從遠距教學開始，還記得播放「後勁：王建民」給學生看的時候，雖自己看過很多次，仍對王建民太太吳嘉姈說的一句話「球員靈魂在球場」印象特別深刻。

另外，10年前的電影「魔球」也讓曹竣崵和老婆、兒子一起觀賞時很有感覺，他說：「哈提伯（Scott Hatteberg）代打再見轟，為運動家締造20連勝紀錄，本來不受重用的人卻意外開轟，人生真的很難預料。」

曹竣崵表示，後來教學再放一次「魔球」，想到吳嘉姈那句話、想起運動家這支全壘打、回想自己在統一獅隊時期的團隊17連勝紀錄，很多事真的想都想不到。

他說：「曹祐齊在SARS那年出生，今年高中畢業又碰到新冠疫情，真的讓我想到，人生無法一切都按照劇本走。」

曹祐齊已向中職報名選秀，曹竣崵本來認為18歲進社會太年輕、也太殘酷，疫情在家這段時間徹底改變想法，就算先到職棒二軍，在養成階段也算適應社會，他說：「人生是要有規畫，但有突然狀況就要臨時應變，一定要尊重兒子的想法。」

運動家 王建民 統一獅

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