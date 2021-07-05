日職／樂天田中將大睽違8年明星賽 宋家豪力求表現

日本職棒今天公布明星賽名單，投手田中將大繼2013年後、睽違8年再度參加明星賽，為日職生涯第7次，首度入選的台灣投手宋家豪則希望在疫情中帶給球迷一點力量。

日本職棒今天公布明星賽名單，包括球迷票選、球員互相推舉及總教練推薦，明星賽預計16、17日分別在西武巨蛋、樂天宮城球場舉行。

樂天隊投手田中將大受到福岡軟銀鷹隊總教練工藤公康推薦入選明星賽，他表示，知道今年明星賽其中一戰是在樂天主場宮城球場舉行，如果有機會當然希望可以參加，很開心可以入選。

田中將大2007至2009年間、2011至2013年間都有參加日職明星賽，此次入選是第7度參與，他表示，明星賽中碰上好的打者當然希望可以有效壓制，但更重要的是可以拿出好的表現，讓球迷享受這場盛會。

樂天隊投手宋家豪本季牛棚出賽表現亮眼，目前為止拿下19個中繼點（18次中繼成功），也獲得總教練推薦、首度入選明星賽。

宋家豪表示，覺得很光榮也很期待，但面對明星賽跟例行賽沒有什麼不同想法，努力在場上展現壓制力，很期待與沒有對戰過的打者交手。

宋家豪提到，目前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍然嚴重，希望可以在場上全力表現，帶給球迷力量。