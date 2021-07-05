中職／曹竣崵想起27年前 決定轉念讓曹祐齊報名選秀

剛從台北市大理高中畢業的青棒好手曹祐齊，已向中職報名選秀，和雙親原本為他規劃的挑戰旅外之路，出現180度大轉變，他的父親、前兄弟象隊投手曹竣崵說：「疫情這段時間，家人在一起想了很多，我的想法不能再像27年前一樣了。」

曹祐齊出身體育世家，老爸是棒界退役名將，現任台北城市科技大學棒球隊總教練，母親傅姿伶也是籃壇知名人物，同樣在城市科大任職。

曹竣崵表示，原本計畫曹祐齊的目標是旅外，就算短期內沒有機會，也可先上大學，明年等到大聯盟球團針對國際自由球員的簽約金額度提高，或許就有機會出去，在大學期間就先好好歷練、維持球技。

曹竣崵回想自己27年前從美和高中畢業時，父親也希望他繼續升學，畢竟大學在那個年代是很高的殿堂，等到大學畢業、服完兵役， 就可進入職棒發展。

「曹祐齊說要報名中職時，我想到當年的自己。」曹竣崵表示，當時只念了兩年大學，畢竟不管如何，目標就是在球場，現在既然小孩有想法，好好討論後應該尊重，不是父母說了算。

曹竣崵說，曹祐齊這次下定決心選秀，就算沒報名、選擇上大學，明年若無旅外機會也要再報名，「我在大學執教，常給學生其他想法，為何不能讓兒子有想法？為何一定要照我的路走？這不公平。」

曹祐齊5月底到富邦悍將隊跟著練球，全家人本來擬定的計畫突然生變，曹竣崵認為，棒球人的精神在球場，未來若要追求學歷，也可一邊打球一邊進修，人生和棒球仍可結合。

曹竣崵為兒子的決定感到驕傲，他說：「人生沒有最好的決定，只有在決定之後做到最好，要讓他做自己想做的事。」