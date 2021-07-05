日職／吳念庭入選明星賽 最想向吉田正尚請教一件事

吳念庭旅日6年，今年成績大爆發，也為他首度贏得明星賽入場券，吳念庭也備感榮幸，談到最想趁明星賽交流的球星，他點名目前居太平洋聯盟打擊王的吉田正尚。

吳念庭表示，很榮幸可以獲選，今年明星賽首戰在西武巨蛋舉行，「會有很多西武球迷來到現場，我會盡全力，帶著笑容、活力上場，也希望透過轉播讓台灣球迷看到。」

過去在一、二軍之間載浮載沉，吳念庭今年表現令人眼睛一亮，本季出賽74場，貢獻打擊率2成68、6發全壘打，得點圈打擊率4成17高居洋聯第一，37分打點為西武隊內第一，穩定的攻擊、守備能力讓他本季卡位固定先發。

談到今年爆炸性的成績，吳念庭也坦言被嚇到，「今年打到現在有這樣的成績，我也覺得很驚訝。」前進明星賽或多或少彌補了無緣參與東京奧運的遺憾，他說：「明星賽應該會有轉播，我父母應該也會看到吧！」

與眾家球星齊聚一堂，吳念庭也希望趁機交流，他點名最想向同為1993年出生的歐力士隊強打吉田正尚討教，「我們同年，同樣都是左打，我想跟他請教不被三振的訣竅。」吉田正尚打擊3成41居洋聯第一，339打席僅有17次三振。

效力樂天金鷲隊的投手宋家豪也是生涯首度入選明星賽，他表示，將保持平常心上場，希望可以壓制對方打者，特別期待對戰過去沒碰過的打者。