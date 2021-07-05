日職／吳念庭、宋家豪入選明星賽 相隔7年再等到台將

日職今天公布明星賽完整名單，吳念庭、宋家豪本季的優異表現，也為自己兌換到一張明星賽入選券，兩位台將雙雙入選洋聯明星隊，將於16日西武巨蛋、17日樂天生命球場舉辦的明星賽獻技。

明星賽球迷票選結果已於上月底公布，今天公布監督推薦名單，中繼投手納入宋家豪，吳念庭在內野手入列，兩人都是旅日生涯首度參與明星賽。

吳念庭本季出賽74場，貢獻打擊率2成68、6發全壘打，得點圈打擊率4成17高居洋聯第一，37分打點為西武隊內第一，穩定的攻擊、守備能力讓他本季卡位固定先發。

宋家豪的表現也很搶眼，目前出賽34場，防禦率1.95，拿下19中繼點在洋聯排名第三。

台灣前一次有選手進入日職明星賽，要追溯到2014年的陽岱鋼，他曾在2012到2014年連3年入選，這回相隔7年再盼到台將進入明星賽，且一次就是兩位。