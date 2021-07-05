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中職／一億元、兩千局、三萬球 潘威倫向偉大下訂單

聯合新聞網 / Ramos
潘威倫本季正挑戰生涯3萬球紀錄，可望在復賽之後完成，屆時將成為2000局、30000球的偉大紀錄保持者。 聯合報系資料照片
潘威倫本季正挑戰生涯3萬球紀錄，可望在復賽之後完成，屆時將成為2000局、30000球的偉大紀錄保持者。 聯合報系資料照片

盼望近兩個月，中華職棒可望在7月復賽，觀戰焦點很多，除了上半季冠軍競爭進入白熱化階段，統一獅39歲資深投手「嘟嘟」潘威倫，每一次登板投球都是話題。

潘威倫2003年加盟統一獅，今年球季結束，他將正式超越高建三，以19年職業生涯成為中職史上投最久的投手；如果他投完2023年球季，屆時已41歲，將以21年資歷，超越張泰山的20年，成為中職史上最長壽球員。

潘威倫去年達成中職史無前例的2000局投球大紀錄，目前投球數達29696球，只差304球，就能達成前無古人的3萬球里程碑，本季他雖轉任中繼，要達標應該不成問題；無論2000局還是3萬球，這個世紀恐怕很難有中職投手打破這兩項偉大紀錄。

潘威倫近20年職業生涯，光年薪就已進帳1億元，這還不包括簽約金與各式獎金，證明只要在中職投出成績，還是能有大把鈔票進帳，投得愈久領得愈多。

2003年新人球季開始，潘威倫連8年拿下兩位數勝投，這紀錄至今依然未被打破，期間締造單季16連勝、跨季21連勝也是難以跨越的「嘟嘟障礙」，生涯累計145勝領先群雄。

潘威倫從新人球季2003年的13勝開始，到2010年的11勝，連續8年都有10勝以上的成績，總計剛好完成100勝，敗投僅有56場。 聯合報系資料照片
潘威倫從新人球季2003年的13勝開始，到2010年的11勝，連續8年都有10勝以上的成績，總計剛好完成100勝，敗投僅有56場。 聯合報系資料照片

雖然2011年開始，潘威倫因傷或狀態不佳，已連10年未能拿下單季兩位數勝投，但這無損他的歷史定位，2019年還拿下東山再起獎，證明只要是金子就會發光。

去年球季潘威倫防禦率高達8.62，就在許多球迷不看好他接下來的職業生涯之際，本季谷底反彈，出賽13場都是中繼，戰績1敗3中繼、防禦率1.69，表現「大回春」，若未來保持良好狀態，誰說40歲就不能再投。

中職史上年紀最大投手紀錄，為劉義傳43歲又259天，換句話說，潘威倫得投到2026年球季才能打破這紀錄，難度堪稱五星級。

劉義傳的中職史上年紀最大投手紀錄很難打不破，不過反過來想，潘威倫只要能保持健康，應該還可以在場上奮戰多年。 聯合報系資料照片
劉義傳的中職史上年紀最大投手紀錄很難打不破，不過反過來想，潘威倫只要能保持健康，應該還可以在場上奮戰多年。 聯合報系資料照片

潘威倫近年雖沉寂許久，直球均速也只剩140公里出頭，能成為職棒長青樹，關鍵在於自律，沒有不良嗜好，加上精準控球，生涯平均6.2局才出現1次四壞保送，讓他在棒壇屹立不搖，絕對是值得後輩學習追尋的典範。

潘威倫 高建三 張泰山 統一獅

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