日職／火腿在洋聯獨憔悴 若無對策未來幾年仍堪慮

日本火腿隊這個球季打得很辛苦，長期都在太平洋聯盟墊底，進入交流戰之後也不見好轉。原本共同在下位徘徊的「難兄難弟」歐力士，靠著交流戰優勝，不僅已經一路衝到聯盟第一名寶座，日本火腿隊與第五名的西武之間已經有6場勝差（至7/3為止），形成洋聯「獨弱」的難堪局面。面對其他五隊，日本火腿隊今年要追趕恐已相當吃力。不過以洋聯各隊目前的實力，火腿隊還是必須找出對策將陣痛期縮短，否則未來幾年還是堪慮。

洋將戰力連年不振 投打表現都太差

日本火腿隊外援洋將的戰力在這兩年不斷被提出討論。本季缺少有原航平之後的火腿隊先發陣容，上澤直之、加藤貴之、伊藤大海、池田隆英等幾名本土投手表現還不差，尤其是新人伊藤大海（6勝4敗、防禦率2.65），獨挑大梁的速度比過去兩年選秀第一指名的吉田輝星、河野竜生來得快，甚至成為遞補菅野智之進入奧運日本武士隊的大熱門。問題是費爾哈根（Drew VerHagen）以及左投厄林（Robbie Erlin）兩名洋投表現不濟事，至今各只有1勝，吃了大虧。在這樣的情況下，看到轉隊到軟銀的馬丁尼茲（Nick Martinez）繳出6勝2敗、防禦率2.08的活躍表現，恐怕會讓教練團捶胸頓足。

馬丁尼茲曾在日本火腿隊效力，今年未獲續約，轉隊到軟銀之後繳出6勝2敗、防禦率2.08的活躍表現。對照火腿洋投至今的貢獻度，令火腿球迷相當扼腕。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

加上轉投效羅德隊的雷雅德（Laird），而且這幾年來從火腿隊離開的洋將在新舞台表現活躍的例子相當明顯，新找來的洋將又銜接不了戰力，都大大拖垮戰績。王柏融簽了3年合約的成效不佳受到嚴格檢視，但除了他之外，今年新聘的洋砲羅德里奎茲（Ronny Rodríguez）被寄予厚望，卻只在一軍出賽13場，31個打數3支安打、打擊率0.097、1支全壘打，及有可能步上畢耶努耶瓦（Christian Villanueva）、阿西亞（Oswaldo Arcia）的後塵，只短暫打1個球季就被解約。

無論投打，日本火腿隊都必須找到真正能「助拳」的外籍兵團。

中田翔極度低迷 儘早交易才是上策

中田翔在6月6日對巨人隊的交流戰擊出一支帶有1分打點的安打，這1分打點竟是中田翔相隔64天再度出現的適時安打。今年球季中田翔只在一軍出賽39場，0.193打擊率、4支全壘打、13分打點，以一名生涯3度獲得打點王、5度單季打點破百的打者來說，這個慘狀的確相當沉重。

中田翔在4年前的2017年球季也曾陷入類似的慘狀，出賽129場打擊率0.216、16支全壘打、67分打點，都是他固定先發之後最糟的數據。中田翔打不好，日本火腿隊也從前一年的優勝掉到第五名。這一年中田翔取得FA資格，原本盛傳時任監督還是金本知憲的阪神虎隊有意網羅，不過隨著中田翔的超級低潮而成幻影，最後在減薪8,000萬之後以2億日圓續留。

中田翔狀況時好時壞，而且狀況差的時候相當極端，去留問題勢必會再度成為焦點。不斷有日本媒體建議將他交易，換來例如京田陽太等即戰力游擊手來補足中島卓也、石井一成等人的不足。不過無論如何，火腿隊必須擺脫過度依賴中田翔的問題，才能加速新重建。一旦栗山英樹退任，新任監督的想法也勢必會牽動未來中田翔的動向。如何把握中田翔尚有市場價值之際做出划算的安排，考驗球團的勇氣與智慧。

潛力新人培養速度 將是翻身關鍵

2017-2018年選秀第一指名的兩名好手清宮幸太郎、吉田輝星，原本都是實力、人氣兼具的未來之星，但成長速度遠不如預期，造成了球隊戰力青黃不接之外，原本期待的人氣爆發劑也無法點燃。先不論育成出高手的軟銀，日本火腿隊的新人養成速度已經明顯不如羅德、西武等隊，就連新竄起的歐力士都靠著育成系統的強化逐漸強大。

未來幾年，無論是長打為賣點的野村祐希（2018年第二順位）、万波中正（2018年第四順位），或是具有速度的五十幡亮汰（2020年第二順位），接班的速度都將是日本火腿隊能否翻身的關鍵。