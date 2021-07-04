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日職／9局反攻敲滾地 吳念庭連15打數無安打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭今天未擊出安打。 資料照(擷圖自吳念庭臉書)
吳念庭今天未擊出安打。 資料照(擷圖自吳念庭臉書)

隨著外崎修汰歸隊，西武隊旅日好手吳念庭今天從二壘移防一壘，打擊上仍未找回手感，今天4打數未敲安，更成為球隊最後一個出局數，西武隊以2：3敗給歐力士隊，歐力士隊拿下5連勝。

吳念庭仍是先發第六棒，前兩打席對宮城大彌的曲球、滑球揮棒落空遭三振，7局追打偏外角的滑球，形成投手方向滾地球出局。

9局下西武隊仍落後1分，栗山巧在2出局後敲出二壘打點燃反擊希望，不過吳念庭面對平野佳壽敲出投手方向滾地出局，比賽也就此結束。

吳念庭總計4打數無安打，吞下2次三振，不僅最近15打數沒安打，近19打數也僅敲出1安，打擊率下降到2成68。

外崎修汰昨天回到一軍在比賽後段代守上場，今天擔任先發，也鎮守熟悉的二壘防區，在3局敲出追平比數的陽春砲，4打數2安打，復出後連兩場敲安。

歐力士隊先發投手宮城大彌投了8局，有6次三振、1次保送，只因外崎修汰、中村剛也的兩發全壘打，丟掉2分，加上5局上吉田正尚的關鍵安打，敲回1分超前，幫助宮城大彌拿下本季第9勝，再次甩開隊友山本由伸，獨居太平洋聯盟第一。

吳念庭 歐力士

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