日職／王柏融連兩場敲安 上澤直之被軟銀KO

日本職棒火腿隊今天移師沖繩那霸球場，與軟銀隊展開二連戰，首戰就被前隊友馬丁尼茲（Nick Martinez）壓制，台將王柏融雖在得點圈有人時敲安，但直到9局火腿才靠著髙濱祐仁的陽春砲免遭完封，以1：7落敗。

王柏融今天打第五棒、指定打擊，2局首打席遭到三振，5局敲出的游擊方向強勁滾地球眼見就要穿越，卻被今宮健太攔下、長傳一壘刺殺。

7局下火腿西川遙輝失誤上壘、近藤健介敲安，1出局、一二壘有人情況下，王柏融逮中一顆掉到紅中的133公里曲球，敲出安打，形成滿壘，可惜接下來兩棒吞下三振、敲飛球出局，火腿無功而返。

直到9局上髙濱祐仁才從續投的馬丁尼茲手中敲出陽春砲，打破完封局面，也讓馬丁尼茲退場休息，不過面對接手的沖繩當地人嘉彌真新也，近藤健介、王柏融都遭到三振，野村佑希敲出飛球出局，火腿吞下敗仗。

軟銀先發投手馬丁尼茲8局被敲6支安打僅失1分，另有7次三振、沒有保送，拿下本季第6勝，而火腿先發投手上澤直之僅投4局就丟掉6分，是他本季先發局數最少、失分最多的一場比賽。

王柏融總計4打數1安打，另有2次三振，打擊率2成42，個人連續兩場都敲安、連4場上壘。