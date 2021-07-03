日職／吳念庭連11打數無安打 二壘競爭者歸隊敲安

日本職棒西武隊金手套二壘手外崎修汰今天傷癒歸隊，台灣好手吳念庭面臨競爭，不過打擊成績沒幫上忙，今天對戰歐力士隊4打數無安打，西武全隊也手感冰冷，遭歐力士以8：0完封，吞下二連敗，歐力士則拿下四連勝。

吳念庭擔任先發第四棒、二壘手，在第1、4、7、9局上場打擊，雖然有幾球打得強勁，但被對手美技接殺，4打數的結果都是飛球出局，連11打數未敲安，近19打數僅敲出2支安打，今天賽後打擊率下降到2成72。

而西武原本的主力二壘手外崎修汰在今天與一軍會合，也於8局替補上場，接替愛斗的第九棒位置，但是守備二壘，吳念庭則移防一壘，8局下重返一軍的第一個打席，外崎修汰就敲出安打。

外崎修汰今年4月3日因觸身球導致左腓骨骨折，缺陣期間，吳念庭靠著火燙的打擊跟穩定的守備卡位先發二壘，也讓外崎感覺受到刺激，「會想說自己不能輸。」

西武雖然敲出6支安打，但大半集中在森友哉身上，一人就包辦3安打，而歐力士靠著福田周平三分砲、伏見寅威兩分砲在內，9支安打就拿下8分。