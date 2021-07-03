中職／樂天女孩在家防疫 籃籃自煮訓練學廚藝

中職因疫情延賽，啦啦隊也暫時無法到球場與球迷相見，樂天桃猿隊2日安排啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）線上與球迷相見，並展示最新女孩商品。 中央社

中華職棒受到疫情停賽，樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）在家防疫同時開直播與球迷同樂，隊長籃籃透露正在自「煮」訓練，學習新廚藝。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，運動賽事持續停賽，樂天女孩2日晚間舉辦高裝檢，由副隊長筠熹擔任值星官，26名女孩與近2000球迷線上相見歡。

受到全台3級警戒影響，女孩們都遵守在家防疫政策，隊長籃籃分享自己的防疫居家生活，笑稱除了直播外，在家都在自「煮」訓練，將不喜歡的食材料理來吃，就算不喜歡吃，也會閉氣把它吃下去，挑戰自我廚藝。

職棒5月中開始停賽，筠熹表示很想念球迷，因為防疫期間，女孩與球迷都不能到球場一起應援，希望球迷在線上能夠看得開心，也希望球迷都照顧好自己，等待疫情好轉再到球場相見。

在高裝檢期間，女孩們分享彼此防疫生活，還不時做鬼臉逗球迷，也隨機抽檢新學妹林襄的皮包，林襄俏皮地從包包中拿出防疫酒精噴瓶，要大家在螢幕前舉起手，要幫大家消毒，宣導消毒重要性。

直播中，陳伊更把自己的背景變成桃園棒球場，還調皮地從一壘跑到三壘再衝到外野，笑翻眾人；除了閒話家常，球團還隨機抽驗女孩跳今年度全新應援舞蹈「R型震盪」，讓大家居家防疫期間動一動，筠熹笑稱，每個女孩肚子都盪了起來。

有球迷在直播中祝福球隊選手及女孩們身體健康，也期待拿下總冠軍；還有球迷向喜愛的女孩柔情告白，期待球場相見。