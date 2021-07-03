快訊

高雄鹽埕區建物突倒塌！2人受困 1女疑自2樓摔至1樓

虎林街13戶共30人確診、144人隔離 北市明啟動「虎林專案」

中職／樂天女孩在家防疫 籃籃自煮訓練學廚藝

中央社 / 台北3日電
國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，中華職棒目前持續停賽，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」2日晚間舉辦高裝檢，由副隊長筠熹（右）擔任值星官，26名女孩與球迷線上相見歡。 中央社
國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，中華職棒目前持續停賽，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」2日晚間舉辦高裝檢，由副隊長筠熹（右）擔任值星官，26名女孩與球迷線上相見歡。 中央社

中職因疫情延賽，啦啦隊也暫時無法到球場與球迷相見，樂天桃猿隊2日安排啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）線上與球迷相見，並展示最新女孩商品。 中央社
中職因疫情延賽，啦啦隊也暫時無法到球場與球迷相見，樂天桃猿隊2日安排啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）線上與球迷相見，並展示最新女孩商品。 中央社

中華職棒受到疫情停賽，樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）在家防疫同時開直播與球迷同樂，隊長籃籃透露正在自「煮」訓練，學習新廚藝。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，運動賽事持續停賽，樂天女孩2日晚間舉辦高裝檢，由副隊長筠熹擔任值星官，26名女孩與近2000球迷線上相見歡。

受到全台3級警戒影響，女孩們都遵守在家防疫政策，隊長籃籃分享自己的防疫居家生活，笑稱除了直播外，在家都在自「煮」訓練，將不喜歡的食材料理來吃，就算不喜歡吃，也會閉氣把它吃下去，挑戰自我廚藝。

職棒5月中開始停賽，筠熹表示很想念球迷，因為防疫期間，女孩與球迷都不能到球場一起應援，希望球迷在線上能夠看得開心，也希望球迷都照顧好自己，等待疫情好轉再到球場相見。

在高裝檢期間，女孩們分享彼此防疫生活，還不時做鬼臉逗球迷，也隨機抽檢新學妹林襄的皮包，林襄俏皮地從包包中拿出防疫酒精噴瓶，要大家在螢幕前舉起手，要幫大家消毒，宣導消毒重要性。

直播中，陳伊更把自己的背景變成桃園棒球場，還調皮地從一壘跑到三壘再衝到外野，笑翻眾人；除了閒話家常，球團還隨機抽驗女孩跳今年度全新應援舞蹈「R型震盪」，讓大家居家防疫期間動一動，筠熹笑稱，每個女孩肚子都盪了起來。

有球迷在直播中祝福球隊選手及女孩們身體健康，也期待拿下總冠軍；還有球迷向喜愛的女孩柔情告白，期待球場相見。

中華職棒因應疫情延賽，啦啦隊也暫時無法到球場與球迷相見，樂天桃猿隊2日安排啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）線上與球迷相見，並在直播中跳應援舞「R型震盪」。 中央社
中華職棒因應疫情延賽，啦啦隊也暫時無法到球場與球迷相見，樂天桃猿隊2日安排啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）線上與球迷相見，並在直播中跳應援舞「R型震盪」。 中央社

樂天桃猿 棒球 中華職棒

延伸閱讀

MLB／道奇進白宮見拜登同一天 包爾涉性侵遭聯盟停賽一周

台中求職防疫不中斷！勞工局：職涯諮詢、求職免出門

防疫三級零收入怎麼辦？屏警逮55歲婦人偷接恩客

珍煮丹「全品項買2送1」長達一周！3+1夢幻鮮果茶登場，不限量防疫優惠到月底

相關新聞

日職／0.2局挨2轟 宋家豪失3分吞本季首敗

樂天隊台灣投手宋家豪本季首次挨轟就損失慘重，今天對上羅德隊，被中村獎吾、岡大海各敲1分全壘打，丟掉3分，也導致球隊以3：...

中職／樂天女孩在家防疫 籃籃自煮訓練學廚藝

中華職棒受到疫情停賽，樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）在家防疫同時開直播與球迷同樂，隊長籃籃透露正...

日職／2度錯過得點圈機會 吳念庭4打數繳白卷

日本職棒西武隊台將吳念庭今天兩度錯過得點圈打擊機會，總計4打數未敲安，打擊率下降到2成76，球隊也以3：5敗給歐力士隊。

日職／只投3球！西武菜鳥投手因危險球退場 創聯盟紀錄

西武隊25歲菜鳥投手左投佐佐木健今天對歐力士隊先發，不料面對首名打者福田周平，只投3球就因擊中頭部的「危險球」而遭勒令退...

中職／悍將線上趣味競賽 高國輝、陳鴻文真性情引笑聲

富邦悍將球團昨晚舉辦「悍將歐北勝」團體對抗賽，召集10名球員透過視訊進行線上趣味遊戲，吸引超過千名球迷收看直播，過程中也...

日職／王柏融動人英雄訪問 讓正妹鐵粉差點落淚

王柏融本季找回過往身手，賽季屢次站上英雄訪問台回答問題，身為狂熱粉絲之一的女歌手河野萬里奈特別撰寫專欄稱讚大王，直言看到他的訪談內容差點掉淚。 河野萬里奈在《文春野球》投書寫道，2020年4月王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。