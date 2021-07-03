日職／0.2局挨2轟 宋家豪失3分吞本季首敗

樂天隊台灣投手宋家豪本季首次挨轟就損失慘重，今天對上羅德隊，被中村獎吾、岡大海各敲1分全壘打，丟掉3分，也導致球隊以3：5落敗，宋家豪吞下今年首敗。

樂天以3：2領先進入8局上，近4場沒掉分的宋家豪登板投球，不料投出第一球就被藤原恭大敲出安打，對上中村獎吾一顆140滑球投得太甜，被敲出左外野全壘打牆，讓羅德逆轉成功。

接下來宋家豪雖然用三振、飛球抓到兩出局，不過面對岡大海的第一球投到151公里，依然被敲成右外野全壘打，多掉1分，隨後也被換下場。

樂天最終就以2分差輸球，宋家豪承擔敗投，總計0.2局被敲3支安打，另有1次三振，其中包括本季被敲出的第1、第2號全壘打，丟掉3分是本季最多，防禦率也從賽前的1.14上升到1.95。