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日職／2度錯過得點圈機會 吳念庭4打數繳白卷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武隊的台灣好手吳念庭。 擷圖自推特
西武隊的台灣好手吳念庭。 擷圖自推特

日本職棒西武隊台將吳念庭今天兩度錯過得點圈打擊機會，總計4打數未敲安，打擊率下降到2成76，球隊也以3：5敗給歐力士隊。

今天歐力士作客西武巨蛋的比賽，首局出現意外，西武先發投手佐佐木健只投3球就因頭部觸身「危險球」退場，不過賽事隨後正常舉行，被打到的福田周平也留在場上。

吳念庭今天打第五棒、守備二壘，前兩打席無人在壘，他分別敲出一壘滾地出局、中外野飛球出局，6局一、三壘有人時，吳念庭敲出左外野飛球出局，而8局二、三壘有人時則是中外野飛球出局。

加上6月30日對戰軟銀隊，吳念庭已經連4打席得點圈有人都未敲安，得點圈打擊率從4成63一路下修到4成31，而最近4場出賽，吳念庭15打數僅敲出2支安打。

西武全隊敲出8支安打，比歐力士隊還多1支，不過僅靠金子侑司高飛犧牲打、源田壯亮安打在前7局攻下2分，布蘭登大河在9局下的陽春砲無助扭轉戰局。

歐力士隊杉本裕太郎一人包辦4分打點，單場敲出3安打，包括首局的2分砲；先發投手山本由伸投7局失2分的表現也拿下個人本季第8勝。

吳念庭 歐力士 西武

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