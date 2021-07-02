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日職／只投3球！西武菜鳥投手因危險球退場 創日職紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木健。 擷圖自畫面
佐佐木健。 擷圖自畫面

西武隊25歲菜鳥投手左投佐佐木健今天對歐力士隊先發，不料面對首名打者福田周平，只投3球就因擊中頭部的「危險球」而遭勒令退場，成為日職史上最少投球數退場的先發投手。

佐佐木健是去年選秀會西武隊第2指名，今天是他生涯第二次一軍先發，首局面對福田周平投出第三顆、143公里的速球，意外砸到頭部，形成觸身球，立刻被主審驅逐出場，由20歲的渡邊勇太朗接手。

還好福田周平並無大礙，仍繼續比賽，佐佐木健退場後朝著對手休息區深深一鞠躬，他表示：「我對福田周平感到非常抱歉，希望他一切沒事，這麼早就退場，也要對隊友跟球迷說聲抱歉。」

佐佐木健只投3球就退場，是日職先發投手退場最短球數，原紀錄為2017年9月30日巨人隊畠世周的4球，後援投手只投1球退場則有7例，原因都是頭部觸身球。

西武 歐力士 選秀

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