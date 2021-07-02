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中職／悍將線上趣味競賽 高國輝、陳鴻文真性情引笑聲
富邦悍將球團昨晚舉辦「悍將歐北勝」團體對抗賽，召集10名球員透過視訊進行線上趣味遊戲，吸引超過千名球迷收看直播，過程中也出現不少笑料，球員們也不忘呼籲球迷耐心保持防疫，期待在球場相會。
參加悍將線上趣味競賽的球員，包括高國輝、陳鴻文、林宥穎、陳凱倫、申皓瑋、歐書誠、高國麟、戴培峰、王正棠以及一直在尋找訊號的陳真。
問答過程中，球員反應很直接，也讓球迷留下不少記憶點，輕視洪總腳程的高國輝，竟將自己與洪總的盜壘成功次數猜反；陳鴻文寫下到球場第一件事情是打招呼、滷味必吃牛肉這兩個與隊友截然不同的答案，氣到一度走心要下線不錄了。
同是白隊的林宥穎常與陳鴻文鬥嘴，兩人也在直播尾端差點加碼舉辦白隊內戰戲碼，讓主持人差點招架不住。
在畫畫猜題的環節中，陳凱倫不小心將披薩畫成風箏，但也不忘提醒球迷除了注重防疫之外也要注意自己的身材，申皓偉雖然第一個回答出正確解答「燈柱」，下一題卻把雨傘畫成帳篷。
主持人請大家寫下洪總最常跟你說什麼，戴培峰經過十秒苦思說真的太多了，我寫不完；原本被看好是答題天王卻一分未得的歐書誠，委屈的說洪總都只跟我說加油。
高國麟第一首想到的嗆司曲，答案竟然是「唷唷唷」，全程一直保持可愛笑容的王正棠，趁機爆料陳凱倫有潔癖，一直在努力尋找網路訊號的陳真最後有成功趕上跟球迷說再見。
悍將球團期望在這後疫情時代，除了持續防疫、學習如何與疫情共處以外，也要呼籲球迷朋友持續保持正向防疫的心情，非必要應減少外出，一起宅在家收看悍將直播影片，共同期待中職復賽的日子到來。
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