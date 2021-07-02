日職／王柏融動人英雄訪問 讓正妹鐵粉差點落淚

王柏融本季找回過往身手，賽季屢次站上英雄訪問台回答問題，身為狂熱粉絲之一的女歌手河野萬里奈特別撰寫專欄稱讚大王，直言看到他的訪談內容差點掉淚。

河野萬里奈在《文春野球》投書寫道，2020年4月王柏融曾說過自己的目標是可以在英雄訪問時用全日語進行，雖然當年沒有實現，但今年5月12日時正好台灣翻譯不在現場，王柏融便用日文說出「東京巨蛋的的大家，謝謝你們的加油！」實現諾言，讓她相當感動。

身為王柏融的死忠粉絲，河野萬里奈常以「融融」稱呼王柏融，她表示過去大王曾在6月5日英雄訪問時感謝日本贈送AZ疫苗給台灣，24日甚至別出心裁，用全台語受訪，一度成為棒球話題焦點。

「可以看出融融對英雄訪問的重視，他知道自己口中的話非常重要，畢竟背負著台灣挑戰日本棒球界。」河野萬里奈寫道。