日職／賽前拜會王貞治 對吳念庭評價「只有讚」

日媒《東京體育》在推特上傳了西武軟銀戰賽前照，是吳念庭拜會日職傳奇選手王貞治的照片，對方向他比了個大大的讚，表現受到肯定。

吳念庭本季堪稱軟銀殺手，6場出賽皆有安打，打擊率高達.363，昨役面對強投武田翔太也有長打表現，本季打擊率來到.281，並有連續8場上壘的紀錄。