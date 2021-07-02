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日職／賽前拜會王貞治 對吳念庭評價「只有讚」
日媒《東京體育》在推特上傳了西武軟銀戰賽前照，是吳念庭拜會日職傳奇選手王貞治的照片，對方向他比了個大大的讚，表現受到肯定。
吳念庭本季堪稱軟銀殺手，6場出賽皆有安打，打擊率高達.363，昨役面對強投武田翔太也有長打表現，本季打擊率來到.281，並有連續8場上壘的紀錄。
試合前に台湾出身の呉念庭から挨拶される王球団会長。#sbhawks #王貞治#呉念庭 pic.twitter.com/mF1lxS3Da5— 九スポ (@kyuspo) July 1, 2021
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