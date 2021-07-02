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日職／賽前拜會王貞治 對吳念庭評價「只有讚」

聯合新聞網 / 綜合報導
吳念庭賽前拜會王貞治。 取自推特九スポ
吳念庭賽前拜會王貞治。 取自推特九スポ

日媒《東京體育》在推特上傳了西武軟銀戰賽前照，是吳念庭拜會日職傳奇選手王貞治的照片，對方向他比了個大大的讚，表現受到肯定。

吳念庭本季堪稱軟銀殺手，6場出賽皆有安打，打擊率高達.363，昨役面對強投武田翔太也有長打表現，本季打擊率來到.281，並有連續8場上壘的紀錄。

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