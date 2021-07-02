中職／總仔的話要聽 洪總攜手侯友宜拍片宣導疫苗

對抗新冠肺炎疫情及變種病毒入侵，越早普及疫苗接種就越能遏阻病毒的散播及變異。新北市獲配12萬多劑莫德納疫苗，將於7月2日起開放72歲以上長者接種，但面對民眾對疫苗施打後的擔憂，新北市新聞局在今天推出一支宣導短片，由市長侯友宜攜手在地職棒球隊富邦悍將隊的總教練洪一中，共同宣導疫苗接種前後注意事項，未來也將推出由李宗賢、張進德兩位球員教大家居家運動，一起宅家顧健康。

拍攝當天，侯友宜與洪一中在現場默契十足，快速地進入拍攝狀況。影片運用棒球元素，拍出行動力，侯友宜俐落接球後，叮嚀民眾在接種疫苗後，要多多注意自己的身體狀況，若發燒超過48小時就要儘速就醫，多喝水、多休息，若有身體痠痛的狀況則可以適度地冰敷緩解。

侯友宜表示，「希望能夠用不同的衛教宣導方式能讓市民朋友們更清楚、更放心地前往接種。建議還沒打疫苗的長輩趕快施打，預防也降低重症率。」

洪總則提醒若民眾曾患有血栓、血小板等相關疾病，或是對疫苗有過敏史的人，在注射疫苗前一定要特別向醫師說明。在詳細說完注意事項後，洪總也不忘教頭本色，拿出平時叮嚀球員的口吻再次提醒民眾「要聽教練說的話」。

富邦育樂暨富邦運動場舘總經理陳昭如說：「目前富邦悍將球團以防疫為第一優先考量，持續備戰訓練，在這段時間也希望透過一己之力，與侯市長一起為國人帶來正向的抗疫力量，向市民傳遞正確衛教資訊。」