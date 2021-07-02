快訊

直播／環南市場增41例陽性！陳時中急赴現場11:30臨時記者會

獨／喬友防疫旅館老闆認了！擔心大家衝出來通知「警鈴是測試」

日職／菅野智之連兩戰被打爆 恐被國家隊除名

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣巨人王牌菅野智之狀態陷入迷航，近兩場先發都投不滿3局退場。 聯合報系資料照
讀賣巨人王牌菅野智之狀態陷入迷航，近兩場先發都投不滿3局退場。 聯合報系資料照

讀賣巨人王牌菅野智之狀態陷入迷航，近兩場先發都投不滿3局退場，這些表現國家隊投手教練建山義紀都看在眼裡，身為奧運日本國家隊的其中一員，他有可能因近況不佳被提前拔除。

菅野智之昨天主投2.1局挨6安，包含2支全壘打失4分，只投了32球便結束投球工作，前一場面對羅德則是2.2局失4分，罕見的低潮連巨人監督原辰德都開始擔心，表示自己必須和子弟兵好好溝通。

數據顯示，本季受到傷勢影響的菅野智之球速僅剩菅野智之，最快球速也只有145公里，巨人隊投手教練宮本和知也說，「他現在的狀態一點都不像他自己。」國家隊投手教練建山義紀昨天也在東京巨蛋旁觀，表示菅野的控球比以往更糟。

休賽季曾嘗試挑戰大聯盟的菅野治之，踢到鐵板後領著8億日圓年薪回歸讀賣巨人，過去曾榮膺2次澤村賞與2次央聯MVP的他，本季於52局投出39次三振，挨8轟失19分，防禦率3.29。

菅野智之

延伸閱讀

棒球／菅野智之再不行就退出東奧 媒體點這兩強投遞補

日職／不畏新生代輩出 日媒評日本隊王牌投手仍是田中將大

相關新聞

日職／菅野智之連兩戰被打爆 恐被國家隊除名

讀賣巨人王牌菅野智之狀態陷入迷航，近兩場先發都投不滿3局退場，這些表現國家隊投手教練建山義紀都看在眼裡，身為奧運日本國家隊的其中一員，他有可能因近況不佳被提前拔除。 菅野智之昨天主投2.1局挨6

中職／泰迪為母國征奧 獅挽留不成麻煩大了

東京奧運棒球賽廿八日開打，統一獅隊洋投泰迪決定離台，披上墨西哥隊球衣出征東奧，獅隊挽留不成，同意...

中職／曾仁和也完成選秀報名 旅外六大咖全到齊了！

前旅美投手胡智為下午確定投入今年中職選秀，晚間曾仁和也跟進，將在12日舉行的選秀會，可能在首輪被挑走的好手再添一人。

中職／悍將證實墨西哥有意徵召 邦威未表態球團盼留台

富邦悍將隊證實收到墨西哥棒協的詢問，盼徵召陣中洋投邦威效力墨西哥棒球國家隊參加東京奧運，球團希望邦威繼續留台，但也明白奧...

日職／王柏融雨中奮戰4支1 火腿客場又擺平樂天

日本火腿隊今天繼續在宮城球場對決樂天隊，雙方冒著雨勢結束3連戰最後一戰，王柏融4打數1安打，本季打擊率2成42，火腿終場...

日職／平良海馬連39場無失分 破紀錄之夜吳念庭4支1

西武隊今天在福岡巨蛋對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭擔任先發5棒、二壘手，全場4打數1安打，吞下兩次三振，西武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。