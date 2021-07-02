日職／菅野智之連兩戰被打爆 恐被國家隊除名

讀賣巨人王牌菅野智之狀態陷入迷航，近兩場先發都投不滿3局退場，這些表現國家隊投手教練建山義紀都看在眼裡，身為奧運日本國家隊的其中一員，他有可能因近況不佳被提前拔除。

菅野智之昨天主投2.1局挨6安，包含2支全壘打失4分，只投了32球便結束投球工作，前一場面對羅德則是2.2局失4分，罕見的低潮連巨人監督原辰德都開始擔心，表示自己必須和子弟兵好好溝通。

數據顯示，本季受到傷勢影響的菅野智之球速僅剩菅野智之，最快球速也只有145公里，巨人隊投手教練宮本和知也說，「他現在的狀態一點都不像他自己。」國家隊投手教練建山義紀昨天也在東京巨蛋旁觀，表示菅野的控球比以往更糟。

休賽季曾嘗試挑戰大聯盟的菅野治之，踢到鐵板後領著8億日圓年薪回歸讀賣巨人，過去曾榮膺2次澤村賞與2次央聯MVP的他，本季於52局投出39次三振，挨8轟失19分，防禦率3.29。