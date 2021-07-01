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中職／跟進胡智為腳步 曾仁和同日完成選秀報名

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
曾仁和跟進胡智為腳步，投入今年中職選秀。聯合報系資料照
曾仁和跟進胡智為腳步，投入今年中職選秀。聯合報系資料照

前旅美投手胡智為下午確定投入今年中職選秀，晚間曾仁和也跟進，將在12日舉行的選秀會，可能在首輪被挑走的好手再添一人。

曾仁和曾在2017、18年登上小熊隊大聯盟，留下1勝戰績，晚上在臉書留言：「自從離開美職體系後，我就一直不斷努力修正自己，經歷了姿勢和訓練上的調整，現在能有自信的完成比賽，感謝國體教練們、老師們和統一球團給予全方面的指導及協助。

在此感謝一直支持我的球迷、協助及鼓勵我的每一個人，不管我在哪裡都有你們的支持我真的很感動，不管未來將效力於哪支球隊，我必將全力以赴，繼續爭取更優異的成績表現。

我今天已完成中職選秀報名手續並將文件寄出，謝謝大家的關心。」

中職6月28日指出，今年選秀已報名153人，包含測試會資格審核通過的95人，另有高中應屆畢業27人，總人數是歷年新高。

胡智為、曾仁和今天先後宣布加入中職選秀，繼江少慶、陳冠宇、呂彥青、吉力吉撈．鞏冠之後，這波旅外歸國潮6人都是選秀熱門人選。

選秀 中職 曾仁和 胡智為

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