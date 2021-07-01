悍將證實墨西哥有意徵召 邦威未表態球團盼留台

富邦悍將隊證實收到墨西哥棒協的詢問，盼徵召陣中洋投邦威效力墨西哥棒球國家隊參加東京奧運，球團希望邦威繼續留台，但也明白奧運對所有運動員的意義，邦威尚未具體表態。

中華職棒統一獅隊洋投泰迪今天宣布將離隊，代表墨西哥棒球國家隊參加東京奧運，據了解墨西哥同時也有徵詢悍將隊投手邦威意願。

悍將隊證實曾經收到墨西哥棒協詢問，但邦威是悍將先發左投重要戰力，球團希望邦威繼續留台效力，以備戰今年中職賽事為主。

邦威先前受訪曾表示，如果有機會想要打奧運。悍將隊也提到，奧運賽事對所有運動員來說是最高殿堂，加上邦威先前曾因傷兩度錯過為國爭光的機會，故目前邦威仍持續考慮是否參賽，尚未具體表態動向。