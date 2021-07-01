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日職／王柏融雨中奮戰4支1 火腿客場又擺平樂天
日本火腿隊今天繼續在宮城球場對決樂天隊，雙方冒著雨勢結束3連戰最後一戰，王柏融4打數1安打，本季打擊率2成42，火腿終場2：1獲勝，這次系列戰帶著2勝1和離開。
王柏融擔任4棒指定打擊，面對樂天先發投手岸孝之，連續3次打擊掛零，分別是首局右外野飛球、3局上中外野飛球、5局上二壘滾地球，直到8局上面對樂天第2任投手安樂智大，才揮出中外野安打，近6戰有4場出現安打紀錄。
火腿首局靠失誤、近藤健介安打攻下全場第1分，樂天1局下追平比數，但從2局起無法突破火腿先發投手伊藤大海的封鎖；火腿3局上靠髙濱祐仁、野村佑希安打攻下致勝分，維持優勢到比賽結束。
樂天在主場3戰未勝，太平洋聯盟排名仍居第2，落後歐力士隊1.5場勝差，火腿繼續墊底，還差排名第5的羅德隊6場勝差。
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