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日職／平良海馬連39場無失分 破紀錄之夜吳念庭4支1

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭面對軟銀先發投手武田翔太，2局上揮出中外野方向二壘打（本季第12支），也是全隊首安。資料照(擷自推特)
吳念庭面對軟銀先發投手武田翔太，2局上揮出中外野方向二壘打（本季第12支），也是全隊首安。資料照(擷自推特)

西武隊今天在福岡巨蛋對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭擔任先發5棒、二壘手，全場4打數1安打，吞下兩次三振，西武終場1：0獲勝，這次3連戰拿下兩勝。

吳念庭面對軟銀先發投手武田翔太，2局上揮出中外野方向二壘打（本季第12支），也是全隊首安，近7戰有6戰出現安打，接下來3次打擊分別是三壘飛球、三振、三振，本季打擊率2成81。

西武先發投手髙橋光成投8局只被揮出1支安打，飆出7次三振，完全壓制軟銀打線，西武洋砲史班根伯格（Cory Spangenberg）7局上轟出陽春砲，成為致勝一擊。

西武守護神平良海馬9局下登板，雖被揮出兩支安打，但未讓軟銀破蛋，連39場登板無失分，超前2006年阪神隊藤川球兒38場紀錄，寫下日職史上新高。

平良表示，很高興寫下紀錄，抱持平常心投球，覺得很幸運，一步一步繼續努力，感謝所有為他加油的人。

西武 軟銀 吳念庭

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