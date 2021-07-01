中職／泰迪離隊打奧運 邦威也收到墨西哥徵召詢問

中職統一獅隊洋投泰迪將返國代表墨西哥棒球國家隊打東京奧運，據了解，富邦悍將隊洋投邦威也收到墨西哥隊徵召邀約，邦威曾透露想打奧運，最後能否如願，就看球團是否願意放行。

統一獅隊今天發布新聞稿表示，6月下旬，洋投泰迪多次向球隊表達想返國代表墨西哥參加東京奧運，但球隊希望他先留下來以球隊戰績為優先考量。

獅隊經數次與泰迪溝通後，並同時提出更優渥的薪資合約予以慰留，但泰迪仍表達離隊的意願，且奧運結束後會找尋其他國家的棒球舞台，所以球隊也只能予以尊重。

據了解，墨西哥奧運代表隊除了向泰迪招手外，也有意徵召邦威，邦威先前受訪曾表示，在2013年、2017年都曾被墨西哥代表隊徵詢是否願意參加經典賽，當時都因受傷無法參與，有機會當然想要打奧運。

但邦威提到若要離台，回國後需要隔離、還要重新調整，是他猶豫的地方，邦威最後是否能如願打奧運，還需要看悍將球團是否放行。