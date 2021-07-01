中職／泰迪代表墨西哥參加東奧 獅隊開更高薪留不住人

中職受到疫情衝擊，何時復賽仍無時間表，統一獅洋投泰迪決定離台，獅隊指出，積極找尋第四位洋將備戰今年賽事。

獅隊今天公布泰迪離隊一事，內容如下：

但泰迪個人仍表達離去的意願，且奧會結束後會找尋其他國家的棒球舞台，所以球隊也只能予以尊重，雖然非常捨不得，但仍給予祝福，期待泰迪在奧運上能夠有好的表現，並祝福他未來的職涯一切順心如意。

今日球隊練習前，總經理蘇泰安及總教練林岳平代表致贈全隊簽名球送上祝福，感謝他的貢獻，更期待未來仍有機會再次邀請泰迪回到獅隊效力。

今年球季賽事因疫情中斷已超過1個半月，期待中職能夠儘快復賽，重啟賽事，而獅隊也以爭取球隊最佳成績為目標，所以已積極找尋第四位洋將補強戰力，以備戰今年未完成之賽事。」