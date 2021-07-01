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中職／泰迪代表墨西哥參加東奧 獅隊開更高薪留不住人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊洋投泰迪（中）決定離台，代表墨西哥參加東京奧運。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投泰迪（中）決定離台，代表墨西哥參加東京奧運。圖／統一獅隊提供

中職受到疫情衝擊，何時復賽仍無時間表，統一獅洋投泰迪決定離台，獅隊指出，積極找尋第四位洋將備戰今年賽事。

獅隊今天公布泰迪離隊一事，內容如下：

「統一獅洋投泰迪連續兩年效力獅隊，中職延賽前繳出亮眼成績拿下6勝1敗，更是中職5月投手MVP，但目前中華職棒仍處於延賽期間，何時能夠恢復比賽時間未定，今年6月下旬，泰迪多次向球隊表達會返國代表墨西哥參加奧運事宜，但球隊希望他先留下來以球隊戰績為優先考量，經數次與泰迪溝通後，並同時提出更優渥的薪資合約予以慰留，希望他能夠繼續為獅隊效力。

但泰迪個人仍表達離去的意願，且奧會結束後會找尋其他國家的棒球舞台，所以球隊也只能予以尊重，雖然非常捨不得，但仍給予祝福，期待泰迪在奧運上能夠有好的表現，並祝福他未來的職涯一切順心如意。

今日球隊練習前，總經理蘇泰安及總教練林岳平代表致贈全隊簽名球送上祝福，感謝他的貢獻，更期待未來仍有機會再次邀請泰迪回到獅隊效力。

今年球季賽事因疫情中斷已超過1個半月，期待中職能夠儘快復賽，重啟賽事，而獅隊也以爭取球隊最佳成績為目標，所以已積極找尋第四位洋將補強戰力，以備戰今年未完成之賽事。」

中職 統一獅 林岳平

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