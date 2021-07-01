棒球／不再看主辦國臉色 WBSC拚2028起每屆奧運打棒壘
世界棒壘總會（WBSC）本週舉行線上執委會，主席法卡利發表戰略計畫，目標從2028年洛杉磯奧運開始，確保每一屆奧林匹克運動會都有棒壘。
根據WBSC新聞稿，執委會一致通過這項計畫，法卡利（Riccardo Fraccari）表示，在3週之後即將開幕的東京奧運，棒壘是最受注目的賽事之一，日本與全世界的運動迷都在期待。
法卡利說：「我有信心，在東京奧運期間，棒壘運動將會向世人展現，自從2008年北京奧運之後，至今棒壘運動有何成長、如何更能掌握奧運理想、未來能夠成為奧運的永久項目。」
2008年北京奧運，台灣的棒球代表隊獲第5名成績；之後2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，棒壘都不是奧運比賽項目；直到本屆東京奧運，以主辦國自選項目的方式回歸。
2024年巴黎奧運，棒壘再度出局。WBSC如今以棒球大國美國主辦的2028年洛杉磯奧運為起跑點，目標永久讓棒壘留在奧運，期盼日後不用再看主辦國的態度。
法卡利表示，世界棒壘總會正盡全力，讓東京奧運的棒壘賽事圓滿成功。於此同時WBSC為了運動員的未來，也要把目標放在7年後，要讓棒壘運動成為2028年洛杉磯奧運的重頭戲，之後一直留在奧運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言