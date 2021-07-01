棒球／不再看主辦國臉色 WBSC拚2028起每屆奧運打棒壘

世界棒壘總會（WBSC）本週舉行線上執委會，主席法卡利發表戰略計畫，目標從2028年洛杉磯奧運開始，確保每一屆奧林匹克運動會都有棒壘。

根據WBSC新聞稿，執委會一致通過這項計畫，法卡利（Riccardo Fraccari）表示，在3週之後即將開幕的東京奧運，棒壘是最受注目的賽事之一，日本與全世界的運動迷都在期待。

法卡利說：「我有信心，在東京奧運期間，棒壘運動將會向世人展現，自從2008年北京奧運之後，至今棒壘運動有何成長、如何更能掌握奧運理想、未來能夠成為奧運的永久項目。」

2008年北京奧運，台灣的棒球代表隊獲第5名成績；之後2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，棒壘都不是奧運比賽項目；直到本屆東京奧運，以主辦國自選項目的方式回歸。

2024年巴黎奧運，棒壘再度出局。WBSC如今以棒球大國美國主辦的2028年洛杉磯奧運為起跑點，目標永久讓棒壘留在奧運，期盼日後不用再看主辦國的態度。

法卡利表示，世界棒壘總會正盡全力，讓東京奧運的棒壘賽事圓滿成功。於此同時WBSC為了運動員的未來，也要把目標放在7年後，要讓棒壘運動成為2028年洛杉磯奧運的重頭戲，之後一直留在奧運。