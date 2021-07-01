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日職／張奕覺醒！150公里火球連發 監督歸功二軍教練團
歐力士隊台灣投手張奕自從轉型後援後，在一軍連三場出賽未失分，最快球速飆到156公里的生涯新高，讓不少日本球迷直呼「覺醒了」，總教練中嶋聰認為有很多要素齊聚，才造成他的覺醒。
張奕昨天對羅德隊在8局上登板，僅用11球投出三上三下，最快球速達154公里，而自23日升上一軍以來，張奕三場出賽的直球球速都在150公里以上，前兩場最快都來到156公里。
中嶋聰認為，張奕覺醒原因有很多原因，包括知道什麼是自己最好的武器、投球上的想法等等，「這不應該由我來說明，他在二軍出現過頭部觸身球，我想二軍的監督跟教練團做了不少努力。」
張奕日前曾表示，在跟二軍的教練們討論後，才開始嘗試轉型後援，在1局內全力以赴去找回自信，沒想到球速狂升，讓自己也有點驚訝。
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