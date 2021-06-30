日職／中斷連5場敲安 吳念庭保送維繫上壘

西武隊今天以1：9敗給軟銀隊，台灣好手吳念庭的打擊手感也跟著降溫，2次得點圈有人時都繳白卷，總計3打數未敲安，直到最後1打席才選到保送上壘。

吳念庭今天擔任第六棒、二壘手，前三打數分別在第2、4、6局面對軟銀隊先發投手東濱巨，都未建功，分別敲出三壘界外飛球、游擊滾地、二壘滾地球出局，後面兩個打席更是在一、二壘有人時敲出，得點圈高打擊率未能發揮。

直到8局上，吳念庭面對軟銀右投田中正義，才在2出局後選到保送上壘，今天總計3打數無安打，中斷個人連5場敲安，打擊率下降到2成82，得點圈打擊率則從4成63下降到4成46。

西武隊直到7局上才靠著 山田遙楓的安打打破鴨蛋，然而軟銀全隊敲出15支安打，包括3發全壘打，分別是松田宣浩的2分砲以及栗原陵矢、甲斐拓也各1發陽春砲。