日職／再飆154公里速球 張奕回一軍連3場無失分

歐力士隊今天靠著田嶋大樹7局好投，加上張奕、能見篤史各投1局無失分，聯手完封羅德隊，以5：0拿下勝利，加上樂天隊輸球，重新獨居太平洋聯盟第一位，台灣好手張奕回到一軍後連3場未失分。

張奕今天接在田嶋大樹之後於8局上登板，面對羅德隊第9棒開始的打序，只用了11球就投出三上三下，面對右打田村龍弘、左打菅野剛士都投出三振，最後連三顆直球讓荻野貴司敲出游擊滾地球出局。

張奕總計1局無失分，沒有被敲出安打，另有2次三振，最快球速154公里，防禦率下降到11.81。

而張奕自6月23日以後援定位回到一軍後，三場出賽共3局，皆無失分，投出6次三振、沒有保送，只被敲出1支安打，被上壘率0.33，拿下2次中繼成功。

張奕的表現串起田嶋大樹、能見篤史的好表現，而歐力士隊打線也靠著若月健矢在4局下的三分全壘打，一砲定江山，取得4連不敗，在6月的24場比賽中拿下16勝。