快訊

19年來首度喊卡！澎湖花火節不敵疫情 今年宣布停辦

外電：台積電助攻 美方贈我莫德納從75萬變250萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融選2保送跑回第1分 火腿吃定田中將大

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融本季第二次對決田中將大，雖然沒敲出安打，但靠著精準選球上壘兩次，並跑回火腿隊第一分，火腿隊最終以3：0完封擊敗樂天隊。圖／資料照片
王柏融本季第二次對決田中將大，雖然沒敲出安打，但靠著精準選球上壘兩次，並跑回火腿隊第一分，火腿隊最終以3：0完封擊敗樂天隊。圖／資料照片

旅日台將王柏融本季第二次對決田中將大，雖然敲不出安打，但是靠著精準選球上壘兩次，並跑回火腿隊第一分，火腿隊最終以3：0完封擊敗樂天隊，田中將大吞下本季對戰火腿隊3連敗。

王柏融今年在5月8日首次對決田中將大時，3打數敲出2安打，都是二壘打，並有1分打點，今天也被寄予先發第四棒、指定打擊的任務，總計2打數無安打，打擊率下降到2成42，不過面對田中的3打席選到2次保送。

2局上王柏融面對田中將大，1好0壞後，連續等到4顆壞球保送上壘，接下來更趁著野村佑希的右外野安打跑到三壘，渡邊諒的一壘打送回王柏融，攻下全場第一分；王柏融6局上1出局也選到保送上壘，不過下兩棒都被三振出局。

火腿隊直到田中將大投完7局退場後才再起攻勢，8局上西川遙輝安打、近藤健介保送，1出局一、二壘有人輪到王柏融打擊，敲出一壘方向滾地出局，但帶有推進效果，下一棒野村佑希的安打帶回2分，擴大領先。

火腿隊先發投手立野和明生涯第三場先發，投5局無失分，拿下首勝，接下來四名牛棚河野龍生、堀瑞輝、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、杉浦稔大各投1局無失分，聯手完封。

田中將大雖然繳出7局8次三振、被敲3安、失1分的好投，仍免不了本季對上火腿隊3戰全敗的命運，累積5敗，防禦率3.00的成績在打線支援度有限下，只獲得3次勝投。

王柏融 田中將大

延伸閱讀

日職／旅日第三年爆發 王柏融獲日媒訪問自信展笑容

日職／滿壘上壘率超過五成！官方冠王柏融「清壘大王」

日職／最好的結局！王柏融灌3分打點 宋家豪1局飆2K

日職／台灣內戰續映？王柏融vs.宋家豪、吳念庭vs.張奕

相關新聞

日職／旅日第三年爆發 王柏融獲日媒訪問自信展笑容

效力日本職棒火腿隊的台灣好手王柏融在旅日第三年打出好表現，單季5轟是生涯新高，另有24分打點、打擊率2成46，在接受日本...

中職／強打捕手養成不易 選秀前功課要做好

中職今年球季復賽遙遙無期，然而季中選秀會仍會舉辦，將於7月12日進行。本屆選秀因為COVID-19疫情影響，取消了測試會，所有球員直接參加選秀，因此將有超過150人參加，雖然報名尚未截止，但已成為中職

日職／王柏融選2保送跑回第1分 火腿吃定田中將大

旅日台將王柏融本季第二次對決田中將大，雖然敲不出安打，但是靠著精準選球上壘兩次，並跑回火腿隊第一分，火腿隊最終以3：0完...

日職／中斷連5場敲安 吳念庭保送維繫上壘

西武隊今天以1：9敗給軟銀隊，台灣好手吳念庭的打擊手感也跟著降溫，2次得點圈有人時都繳白卷，總計3打數未敲安，直到最後1...

日職／再飆154公里速球 張奕回一軍連3場無失分

歐力士隊今天靠著田嶋大樹7局好投，加上張奕、能見篤史各投1局無失分，聯手完封羅德隊，以5：0拿下勝利，加上樂天隊輸球，重...

中職／職棒何時復賽？陳時中：等群聚在控制範圍內

中華職棒賽事暫停至今已1個半月，復賽防疫計畫雖然獲得疫情指揮中心認可，然而復賽時間點仍懸而未決，指揮官陳時中今天指出，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。