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日職／王柏融選2保送跑回第1分 火腿吃定田中將大
旅日台將王柏融本季第二次對決田中將大，雖然敲不出安打，但是靠著精準選球上壘兩次，並跑回火腿隊第一分，火腿隊最終以3：0完封擊敗樂天隊，田中將大吞下本季對戰火腿隊3連敗。
王柏融今年在5月8日首次對決田中將大時，3打數敲出2安打，都是二壘打，並有1分打點，今天也被寄予先發第四棒、指定打擊的任務，總計2打數無安打，打擊率下降到2成42，不過面對田中的3打席選到2次保送。
2局上王柏融面對田中將大，1好0壞後，連續等到4顆壞球保送上壘，接下來更趁著野村佑希的右外野安打跑到三壘，渡邊諒的一壘打送回王柏融，攻下全場第一分；王柏融6局上1出局也選到保送上壘，不過下兩棒都被三振出局。
火腿隊直到田中將大投完7局退場後才再起攻勢，8局上西川遙輝安打、近藤健介保送，1出局一、二壘有人輪到王柏融打擊，敲出一壘方向滾地出局，但帶有推進效果，下一棒野村佑希的安打帶回2分，擴大領先。
火腿隊先發投手立野和明生涯第三場先發，投5局無失分，拿下首勝，接下來四名牛棚河野龍生、堀瑞輝、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、杉浦稔大各投1局無失分，聯手完封。
田中將大雖然繳出7局8次三振、被敲3安、失1分的好投，仍免不了本季對上火腿隊3戰全敗的命運，累積5敗，防禦率3.00的成績在打線支援度有限下，只獲得3次勝投。
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